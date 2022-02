JAKARTA - Musisi Jerinx SID ingin memberikan sebuah kado istimewa untuk sang istri, Nora Alexandra di momen Hari Kasih Sayang yang jatuh pada hari ini (14/2/2022). Dia yakin, bisa bebas setelah batas masa tahanannya berakhir.

“Kado saya untuk dia, semoga pada 6 Maret mendatang bisa bebas,” kata musisi bernama asli I Gede Aryastina tersebut saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (14/2/2022).

Dalam lanjutan keterangannya, sang musisi mengaku, merasa sedih lantaran tak bisa melewati momen Valentine bersama Nora Alexandra. Dia kemudian meminta maaf secara khusus kepada istrinya.

“Maaf karena saya banyak bikin masalah untuk dia. Jadi, I’m sorry my baby, Madam Vlaminora. Papa minta maaf,” ujar penggebuk drum Superman is Dead tersebut menambahkan.

Jerinx mengungkapkan penyesalannya setelah dua kali tersandung kasus hukum. Dia bersyukur, karena selama ini sang istri selalu menjadi sosok yang mengingatkan dirinya agar tak mengulangi kesalahan yang sama.

"Dia memang selalu mengingatkan saya. Hanya saja, saya yang bandel. Setelah kasus kedua ini, saya ingin tobat,” tutur Jerinx SID.*

