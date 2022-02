JAKARTA - Film bergenre komedi romantis berlatar dua negara yaitu Amerika Serikat dan Meksiko yang dibintangi Sam Claflin dan Veronica Echegui ini disutradarai oleh Analeine Cal y Mayor.

Cerita film Book of Love dibuka dengan pembacaan novel The Sensible Heart karya Henry Copper (Sam Claflin) di sebuah toko buku, yang hanya dihadiri seorang peserta. Belum selesai acara, satu-satunya peserta pergi. Pihak toko buku lantas memberikan promosi untuk novel The Sensible Heart, β€œbeli satu dapat tiga.”

Namun, tidak butuh waktu lama, Henry Copper dikontak publisis, Jen Spencer (Lucy Punch), yang mengabarkan The Sensible Heart memang jeblok di AS namun laris di Meksiko. Maka, ia diterbangkan ke sana untuk mengunjungi Meksiko City dan Palenque.

The Sensible Heart versi Meksiko diterjemahkan Maria Rodriguez (Veronica Echegui). Tiba di sana, Henry dijemput Maria bersama kakeknya, Max (Fernando Bece), dan putranya, Diego (Ruy Gaytan). Henry syok mendapati cover buku The Sensible Heart versi Meksiko bak poster film 17 tahun ke atas.

Ternyata, kesuksesan didapat karena, Maria menulis ulang The Sensible Heart menjadi opera sabun perselingkuhan dan adegan panas. Henry Copper mulanya ngamuk. Namun, ia dilema karena perubahan konten bukunya melahirkan banyak penggemar.

Setelah adegan pindah ke Meksiko, plot mudah terbaca. Kita tahu ke mana Analeine Cal y Mayor dan David Quantick mengarahkan cerita serta bagaimana ini akan berakhir. Yang membuat Book of Love masih enak diikuti, interaksi kedua tokoh utama.

Sam Claflin dan Veronica Echegui menghidupkan karakter secara effortless. Sejumlah konflik yang terpercik terasa wajar, membuat penonton mudah memahami apa yang tengah mereka hadapi. Walhasil, Henry dan Maria terasa dekat.

Jika dibandingkan, karakter Maria lebih utuh. Sejumlah karakter pendukung menerangi masa lalu dan masa sekarang seorang Maria dari Max, Diego, hingga Antonio (Horacio Garcia Rojas), mantan suami tak bertanggung jawab namun percaya diri meminta kesempatan kedua.

Sementara Henry malah agak samar. Kita mengenalnya background-nya dari sejumlah pengakuan lisan. Selebihnya, adalah perjalanan dua tokoh mencari cinta dalam pergerakan yang terus maju.

Jadi Anda tak perlu berpikir njelimet. Tonton dan nikmati saja. Book of Love tipe film yang enak ditonton waktu senggang. Kita bisa ngakak, senyum-senyum sendiri, atau terharu dengan chemistry duo Sam Claflin- Veronica Echegui.

Plus, performa Ruy Gaytan sebagai Diego, anak yang membenci perpisahan. Adegan Diego dan Henry dalam sebuah perjalanan terasa sejuk. Anda bisa menyaksikannya secara legal lewat KlikFilm mulai Februari 2022.

