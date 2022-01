JAKARTA โ€“ย Marvel Studios akan kembali ke bioskop di bulan Mei 2022 dengan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Menjadi proyek yang penuh rumor, baru-baru ini Marvel merilis sinopsis baru yang menyebut perkara kemunculan musuh baru nan misterius.

Menjadi film ke-28 di jagat sinema MCU, Doctor Strange in the Multiverse of Madness akan menjadi kelanjutan kisah sang tokoh titular setelah merapal mantra pamungkas di akhir film Spider-Man: No Way Home. Namun, mantra itu tak hanya berhasil memulangkan musuh-musuh Spider-Man ke semesta masing-masing, tapi juga memanggil banyak tokoh baru yang bisa jadi kawan maupun lawan.

Belum lama ini, Disney dan Marvel Studios merilis sinopsis baru menuju penayangan Multiverse of Madness tiga bulan lagi. Berikut sinopsisnya:

โ€œDalam film Doctor Strange in the Multiverse of Madness garapan Marvel Studios, jagat MCU akan membuka gerbang multisemesta dan menembus berbagai batas. Penonton akan dibawa berpetualang bersama Doctor Strange yang, bersama kawan lama dan baru, harus menelusuri realita alternatif yang berbahaya untuk menghadapi musuh baru nan misterius.โ€

Baru menayangkan satu teaser di bulan lalu, banyak fans yang berspekulasi bahwa musuh baru ini akan datang dalam bentuk varian Doctor Strange yang dikenal dengan nama Supreme Strange, pertama muncul lewat serial animasi What If...? di tahun lalu. Namun, tak sedikit juga penggemar yang menganggap bahwa musuh baru ini akan datang dari jagat sinema Marvel lawas dan punya hubungan dengan X-Men atau Fantastic Four.

Akan disutradarai Sam Raimi dan kembali dibintangi Benedict Cumberbatch sebagai tokoh utama, Multiverse of Madness juga akan menggandeng Elizabeth Olsen yang terakhir kali muncul dalam serial WandaVision. Menjadi satu di antara tiga film MCU yang akan rilis tahun ini, sekuel Doctor Strange ini direncanakan tayang 6 Mei 2022.

(aln)