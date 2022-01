SEOUL- All of Us Are Dead merupakan drama Korea terbaru yang diadaptasi dari komik webtoon berjudul Now at Our School, diciptakan oleh Joo Dong-Geun pada tahun 2009 silam.

Berbeda dengan kisah zombie lain yang berlatar perkotaan luas, All of Us Are Dead akan mengambil ruang lingkup yang lebih kecil; sebuah sekolah. Dalam serial ini, penonton akan dibawa menyaksikan ketegangan wabah zombie yang dialami oleh para siswa di SMA Hyosan.

Ketika sedang menjalani hari seperti biasa, tiba-tiba sekolah pinggir kota ini diserang oleh para zombie yang muncul entah dari mana, membuat para siswa harus kabur dan bertahan hidup ketika teman-teman satu angkatan serta para guru mereka perlahan-lahan berubah menjadi mayat hidup pemakan daging.

Segala cara pun akhirnya dilakukan oleh mereka, mulai dari memblokir jalan dengan kursi dan meja hingga menciptakan senjata alakadarnya dengan peralatan sekolah. Sayangnya, ketika meminta bantuan pihak berwajib, laporan para siswa ini dianggap sebagai lelucon dan tak digubris hingga akhirnya wabah keburu menyebar ke berbagai penjuru.

Seperti kisah zombie pada umumnya, para siswa ini tak hanya akan bertarung melawan mayat hidup, tetapi juga melawan para penyintas lain yang mengeluarkan sifat aslinya demi bertahan hidup di masa krisis. Dengan visual yang menegangkan, serta adegan-adegan serbuan zombie ala Train to Busan, All of Us Are Dead akan menjadi kisah zombie yang seru untuk dinikmati para pecinta genre thriller. Ditulis oleh Chun Sung-Il, dan disutradarai Lee Jae-Kyoo serta Kim Nam-Su, serial ini akan diramaikan aktor-aktor Yoon Chan-Young, Park Ji-Hoo, Cho Yu-Hyun, Park Solomon, dan Yoo In-Soo. All of Us Are Dead sudah tayang di layanan streaming Netflix.