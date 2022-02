SEOUL - Aktris Lee Se Young berpotensi adu akting dengan Lee Seung Gi dalam drama Love According to the Law. Kabar tersebut, diklarifikasi Prain TPC sebagai agensi sang aktris.

“Drama tersebut merupakan salah satu proyek yang ditawarkan pada Lee Se Young. Saat ini, dia sedang mempertimbangkannya,” kata Prain TPC dikutip dari Soompi, Kamis (3/2/2022).

Drama Love According to the Law diadaptasi dari webtoon berjudul sama. Kisahnya tentang seorang mantan jaksa yang dikenal sebagai jenius dan seorang pengacara yang pernah menjadi kontestan Miss Korea.

Lee Se Young mendapat tawaran untuk berperan sebagai Kim Yu Ri, mantan Miss Korea yang alih profesi menjadi pengacara. Ia pernah bekerja di firma hukum besar, namun berhenti dan memutuskan untuk membuka kafe.

Sementara Lee Seung Gi digaet untuk menghidupkan peran Jung Ho, seorang tuan tanah sekaligus mentan jaksa. Tanpa Kim Yu Ri sadari, pemilik bangunan kafenya adalah Jung Ho yang merupakan teman sekolahnya saat SMA.

Sebelumnya, Lee Seung Gi dan Lee Se Young pernah beradu akting dalam drama Hwayugi.*

