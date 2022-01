SEOUL- Film Korea terbaru, All of Us Are Dead menarik perhatian. Trailer film yang berlatar belakang cerita zombie tersebut bahkan ditonton hingga 10 juta kali di YouTube.

Film tersebut diadaptasi novel dari webtoon yaitu Now at Our School yang ditulis oleh Joo Dong Geun. Film All of Us Are Dead menceritakan tentang sekelompok siswa yang terjebak di sekolah mereka selama penyerangan terhadap teror zombie.





Persahabatan dan nilai-nilai moral mereka dipertaruhkan, karena mereka berjuang untuk bertahan hidup dan keluar hidup-hidup melawan segala rintangan. Tidak sedikit para netizen yang memprediksi film All of Us Are Dead akan mengikuti kesuksesan film sejenisnya yang dibintangi oleh Gong Yoo yaitu Train to Busan.

Hal senada juga diungkapkan oleh sang sutradara film yaitu Lee Jae Kyu. Dia mengatakan bahwa film All of Us Are Dead akan menyajikan cerita yang penuh kejutan dan berbeda dari sebelumnya.

Film ini juga akan dibintangi Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Cho Yi Hyun, Park Solomon dan Yoo In Soo. Rencananya, film akan dirilis pada tanggal 28 Januari 2022 ini. Dengan menyajikan cerita yang ekstrem dan berbahaya, film tersebut sudah banyak ditunggu oleh netizen seluruh dunia.

