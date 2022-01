SEOUL - Kim Dong Wook berpotensi comeback ke layar kaca lewat drama fantasi, You, Whom I Met By Chance. Menurut sumber dalam tim produksi drama itu, sang aktor akan berperan sebagai peran utama, Hae Joon.

Terkait kabar tersebut, agensi sang aktor, KeyEast akhirnya buka suara. “Dia mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut dan masih mempertimbangkannya,” ujar perwakilan agensi itu dikutip dari Soompi, Rabu (19/1/2022).

Drama You, Whom I Met By Chance berkisah tentang seorang pria yang kembali ke masa lalu dan mengetahui kebenaran di balik sederet kasus pembunuhan. Dalam perjalanan ke masa lalu itu, dia bertemu seorang perempuan yang ingin mencegah pernikahan orangtuanya.

Jika menerima tawaran itu, maka Kim Dong Wook akan berperan sebagai Hae Joon, reporter sebuah surat kabar yang dikenal dingin dan blakblakan. Secara tiba-tiba dia memiliki kemampuan untuk bolak-balik ke masa lalu dan masa kini.

Dalam perjalanannya ke masa lalu itu, Hae Joon bertemu dengan Yoon Young. Bersama perempuan itu, dia terlibat kasus yang sangat misterius. Sejauh ini, tim produksi drama itu belum mengumumkan aktris yang digaet untuk berperan sebagai Yoon Young. Serial You, Whom I Met By Chance merupakan karya terbaru Baek So Yeon, penulis skenario di balik drama populer, The Tale of Nokdu. Meski dijadwalkan tayang tahun ini, namun belum ada stasiun TV yang membeli hak siar drama itu.*