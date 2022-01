JAKARTA - Jennifer Lopez dan Owen Wilson terlibat dalam sebuah proyek film bergenre drama komedi musikal romantis, berjudul Marry Me. Film arahan sutradara Kat Coiro tersebut, bahkan akan rilis pada 11 Februari 2022 mendatang.

Jelang perilisan film yang telah menjalani syuting padat Oktober hingga November 2019 tersebut, pelantun On The Floor itu tampak cukup tak sabar menantikan hal tersebut.

Baca Juga:

Intip Pesona Jennifer Lopez Bawakan Lagu Baru di AMAs 2021

Harmonis, Ben Affleck Rayakan Halloween Bersama Jennifer Garner dan J-Lo





Melalui akun Instagramnya, wanita 52 tahun itu terlihat membagikan proses syuting saat dirinya berlakon sebagai Kat Valdez, seorang bintang pop lain yang diselingkuhi oleh kekasihnya.

Terlihat pula hastag BTS yang disematkan JLo dalam caption tersebut.

"Dancing into the new year like โ€ฆ. #OnMyWay @MarryMeMovie #OnSet #BTS #OwenWilson," tulis JLo pada keterangan video.

Dalam video tersebut, wanita yang akrab disapa JLo ini terlihat menari sambil berbincang dengan orang disekitarnya. Tak hanya itu, ia juga terdengar bernyanyi dan bermain piano.

Melihat potongan behind the scene proses syuting film berjudul Marry Me tersebut, banyak penggemar yang mengaku tak sabar untuk bisa menyaksikan akting JLo bersama Owen Wilson. Terlebih usai melihat trailer yang sudah beredar luas.

"Can't wait to watch it, it's going to be an amazing movie," tulis itslovejlo.

"I canโ€™t wait to see this on Valentines Day," tulis cubandivaofficial.

(aln)