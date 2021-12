SEOUL - MBC Drama Awards kembali digelar, pada 30 Desember 2021. Dipandu Kim Sung Joo, ajang awarding tahunan tersebut digelar tanpa penonton guna menekan penyebaran COVID-19.

Tahun ini, Namgoong Min membawa pulang Piala Utama (Daesang) lewat perannya sebagai mantan agen intelijen yang ingin membalas dendam dalam drama blockbuster, The Veil.

Meski awalnya stagnan, namun popularitas dan kualitas akting Namgoong Min berhasil mendongkrak rating drama tersebut. Drama itu akhirnya merampungkan masa tayangnya dengan rating 10 persen.

Sang aktor mengaku, ada banyak persiapan sebelum syuting yang membuatnya cukup stres. Namun ketika tiba di lokasi syuting dan bertemu dengan lawan mainya, dia merasa mendapat kekuatan.

“Aku lelah secara mental dan fisik. Tapi aku bisa tetap kuat hingga akhir karena mereka. Ah Reum (sang kekasih), terima kasih karena selalu ada di sisiku. Aku mencintaimu,” ujar Namgoong Min dalam pidato kemenangannya.

Sementara itu, drama The Red Sleeve meraih trofi terbanyak pada MBC Drama Awards 2021, dari Top Excellence Award (Lee Jun Ho, Lee Se Young), Lifetime Achievement (Lee Deok Hwa), dan Best Couple Award (Lee Jun Ho dan Lee Se Young).

Baca juga: Momen Lucu saat Lee Junho dan Lee Se Young Lakoni Adegan Ranjang dalam The Red Sleeve

Selain itu, The Red Sleeve juga memenangkan trofi Best Supporting Actor (Jang Hye Jin), Best New Actor (Kang Hoon), Drama of the Year, dan Best Screenwriter. Berikut adalah daftar lengkap pemenang MBC Drama Awards 2021:

Daesang (Grand Prize): Namgoong Min (The Veil)

Drama of the Year: The Red Sleeve

Top Excellence Award for a Mini-Series: Lee Junho, Lee Se Young (The Red Sleeve)

Top Excellence Award for Daily Drama: Cha Seo Won, Uhm Hyun Kyung (The Second Husband)

Excellence Award for a Mini-Series: Lee Sang Yeob (On the Verge of Insanity), Jang Young Nam (The Veil)

Excellence Award for a Short-Form Drama: Jung Moon Sung (Moebius: The Veil), Kim Hwan Hee (Here’s My Plan)

Best Couple: Lee Junho dan Lee Se Young (The Red Sleeve)

Lifetime Achievement Award: Lee Deok Hwa (The Red Sleeve)

Best Supporting Actor: Jang Hye Jin (The Red Sleeve), Kim Do Hyun (The Veil)

Best Screenwriter: Jung Hae Ri (The Red Sleeve)

Best New Actor: Kang Hoon (The Red Sleeve), Kim Ji Eun (The Veil)

Baca juga: Dicap Pengkhianat karena Indonesia Kalah di AFF 2020, Taqy Malik: Ya Allah