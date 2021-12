JAKARTA - Aktris cantik Prilly Latuconsina baru saja menyelesaikan studi S1-nya di salah satu kampus ternama. Tak hanya lulus, pemilik nama lengkap Prilly Mahatei Latuconsina itu juga menjadi lulusan terbaik tahun ini.

Prilly Latuconsina tengah menjadi sorotan. Bukan lantaran sensasi, aktris kelahiran 15 Oktober 1996 ini baru saja meraih prestasi usai menyelesaikan studi S1-nya di kampus LSPR Communication and Business Institute, Bekasi.

Di kampus tersebut, aktris 25 tahun itu tercatat sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Diketahui, Prilly pun menjadi lulusan pertama kampus tersebut.

"Hari ini tanggal 6 Desember 2021 di program S1 e-Learning LSPR untuk program PJJ Ilmu Komunikasi sudah memiliki lulusan pertama di tahun ini. Kabar baiknya, Prilly Mahatei Latuconsina termasuk menjadi lulusan pertama dan sekaligus meraih Best of The Best Graduation di program S1 e-learning LSPR," tulis akun @rsprelearning, Senin (6/12/2021).

Tak hanya jago akting, rupanya Prilly juga unggul dalam sisi pendidikan. Betapa tidak, Prilly pun meraih gelar Best of The Best Graduation alias lulusan terbaik kampus tersebut tahun ini.

Alhasil, Prilly pun mendapat apresiasi khusus dari pihak kampusnya.

"Kami segenap keluarga besar LSPR Communication and Business Institute mengucapkan selamat atas kelulusan Prilly Mahatei Latuconsina S. I. Kom., dengan raihan Best of The Best Graduation," lanjut akun tersebut.

