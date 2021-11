SEOUL - Park Hyung Sik mengonfirmasi proyek akting terbarunya, setelah Happiness. Dia dipastikan akan beradu akting dengan aktris My Name, Han So Hee dalam drama Soundtrack #1.

Drama itu akan diarahkan oleh Kim Hee Won, sutradara yang sukses menggarap Vincenzo dan The Crowned Clown. Soundtrack #1 merupakan drama romantis musikal tentang pria dan wanita yang berteman selama 20 tahun.

Ketika sahabat lama tersebut tinggal bersama selama 20 tahun, mereka perlahan menyadari perasaan satu sama lain. Park Hyung Sik akan berperan sebagai Han Sun Woo, seorang fotografer populer yang pendiam namun hangat dan punya sifat peduli.

Sementara aktris Han So Hee akan berperan sebagai Lee Eun Soo, penulis lirik yang blakblakan dalam bertutur dan memiliki kepribadian yang menyenangkan. Drama Soundtrack #1 dijadwalkan tayang pada 2022.*

