JAKARTA - Selain aktif bernyanyi, Dikta juga kini juga melebarkan sayap ke dunia akting. Kali ini, Dikta mencoba mengeksplorasi kemampuan dengan genre thriller berjudul Vidkill.

“Ini adalah film bergenre thriller pertama saya. Sebuah kesempatan yang luar biasa bisa mencoba bermain film genre yang bukan drama. Film ini satu tantangan baru buat saya, karena konsepnya juga berbeda. Saya sih sangat happy," ujar Dikta.

Vidkill diperankan Dikta, Estelle Linden, Gesya Shandy dan Shindy Huang ini, menceritakan tentang Theo (Pradikta Wicaksono) yang berusaha menyelamatkan tunangannya (Estelle Linden) beserta dua sahabatnya (Gesya Shandy dan Shindy Huang) yang diteror orang asing, saat mereka berlibur di sebuah Villa. Theo berusaha menyelamatkan tunangan beserta kawannya, melalui sebuah panggilan video call.

Sutradara film Vidkill, Dyan Sunu Prastowo berharap, film ini akan memberikan pengalaman baru bagi penggemar film Indonesia." Alhamdulillah tidak ada kendala selama proses produksi. Saya berharap film ini bisa memberikan sebuah hiburan yang menegangkan untuk penonton film Vidkill. Karena selain tidak terduga dan tegang, film ini hampir 90% PoV dari webcam atau video call.," terangnya.

Estelle Linden, yang menjadi lawan main Dikta mengungkapkan meski harus menjalankan protokol kesehatan, dirinya tidak menemui kesulitan selama syuting." Aku berperan sebagai Stella, sebagai tunangan Theo. Saya excited, begitu mendengar konsep filmnya seperti itu. Karena di Indonesia aku belum pernah nonton film dengan treatment seperti ini," jelasnya.

Sandy Huang juga mengaku kalau film Vidkill memiliki tantangan tersendiri buat dirinya." Menyenangkan dan menantang, walaupun semua project buatku punya tantangan sendiri, but since this is my “first thriller” (sebelumnya ada genre serupa tapi lebih ke misteri fokusnya) jadinya ada adrenalin baru tersendiri yang aku rasain. Selain itu, format penyajian nya juga sangat menarik, ada kombinasi digital layout yang bisa dibilang baru pertama kali di sajiin di layar lebar Indonesia," katanya.

Film Vidkill akan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia, pada tanggal 9 Desember 2021.

