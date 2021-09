JAKARTA- Biodata dan agama Dikta belakangan banyak dicari. Hal tersebut usai vokalis Yovie and Nuno tersebut mengalami body shaming.

Hal tersebut diketahui dari unggahan terbaru Dikta. Dia mengakui banyak netizen yang gemar mengomentari penampilannya. Mulai dari tubuh kurus karena narkoba, kulit gelap, hingga rambut gondrong pun dipermasalahkan netizen.

Untuk mengetahui sosok pemilik nama asli Pradikta Wicaksono itu, berikut profil lengkapnya:

1. Biodata

Dikta diketahui lahir di Jakarta, 10 Januari 1986, dia sekarang berumur 35 tahun. Dia merupakan anak dari pasangan Alm. Dicky Sulaksono dan Endang Pratiwi. Dia juga diketahui memeluk agama Islam.

Biodata dan Agama Dikta (Foto: YouTube/ Prilly Latuconsina)

2. Karir Sebagai Musisi

Dikta mulai bergabung dalam sebuah band garapan Yovie Widianto yaitu Yovie and Nuno sejak tahun 2007 silam. Saat itu Yovie and Nuno sedang ada perubahan formasi personel. Awal ia menjadi vokalis Yovie and Nuno bersama Dudy Oris, sebelum akhirnya Dudy memutuskan hengkang pada tahun 2012.

Setelah Dudy, Dikta berpartner dengan vokalis pengganti Dudy yakni Arya Windura di Yovie and Nuno, Namun Arya juga memilih mundur dari band tersebut pada 2020 lalu.

Selain tergabung dalam Yovi and Nuno, Dikta juga menjadi vokalis sekaligus gitaris dalam Dikta Project. Sebuah proyek musik miliknya. Berbeda dari Yovie and Nuno, Dikta Project mengusung genre blues, funk, dan soul.

3. Masuk Ke Dunia Akting Pada tahun 2015 lalu, Dikta sempat bermain dalam serial drama musikal di salah satu stasiun tv swasta. Dalam serial tersebut Dikta tidak hanya menunjukan bakat nyanyinya tetapi juga akting. Menurut salah satu situs, Dikta bahkna mengakui keputusan untuk terjun ke dunia akting melalui 'Stereo' ini turut menaikkan popularitasnya. Masih di stasiun televisi yang sama, Dikta juga pernah bermain di Cinta dan Rahasia tahun 2017. Biodata dan Agama Dikta (Foto: Instagram/ Dikta) 4. Punya Kucing Kesayangan Bukan rahasia lagi kalau Dikta sangat menyukai kucing. Dikta sendiri memiliki seekor kucing persia warna abu-abu bernama Jimbon, atau pernah disebut Mas Jimbon Wicaksono oleh Dikta. Kucing gembul ini kerap kali menghiasi postingan instagram Dikta. Pada beberapa postingan pun Dikta sering mengungkapkan rasa rindunya kepada Jimbon ketika dirinya harus bepergian ke luar kota. 5. Dekat dengan Sang Mama Bagi followers instagram Dikta pasti sudah tidak asing lagi dengan sosok Mama Endang Pratiwi, Ibunda Dikta. Pasalnya Dika beberapa kali mengunggah kebersamaan bersama sanga mama dengan menjahilinya. Sewaktu Ibunda Dikta ulang tahun, Dikta pernah memberikan Mama Endang Pertiwi karangan bunga berukuran besar bertuliskan, "Selamat Ulang Tahun Mama Endang Pratiwi, Anakmu Pradikta Wicaksono Yang Kurang Berbakti" 6. Mantan Pacar Beberapa wanita pernah menghiasi kehidupan romansa seorang Dikta. Salah satunya adalh Chef Renatta Moeloek. Keduanya berpacaran pada tahun 2016. Saat itu potret romantis keduanya dapat dilihat dari instagram masing-masing. Sayangnya, Dikta dan Renatta berpisah di tahun 2019. Sebelum berpacaran dengan Renatta Moeloek, Dika sempat menjalalin hubungan bersama seorang dokter gigi bernama Sarah Gadrie. Hubungan mereka cukup bertahan lama. Namun keduanya memilih untuk berpisah. Dikta pernah sempat diisukan dekat dengan artis cantik Enzy Storia. Selain karena keakraban keduanya, isu kedekatan ini juga dipicu dari sebuah video yang memperlihatkan Dikta menganggam tangan Enzy Storia di atas panggung, serta menyanyikan sebuah lagu untuknya.