SEOUL - Aktris Hellbound, Won Jin Ah dipastikan adu akting dengan D.O ‘EXO’ dalam film Secret. Bersama kedua aktor tersebut, juga akan bergabung aktris More Than Friends, Shin Ye Eun.

Secret merupakan proyek remake dari film Taiwan berjudul serupa yang dirilis pada 2007. Film itu berkisah tentang seorang siswa yang jago bermain piano. Saat dia pindah ke sekolah baru, dia bertemu seorang perempuan yang bermain piano di ruang musik.

Mengutip Soompi, Rabu (24/11/2021), D.O dipercaya sebagai pemeran utama pria yang dalam versi originalnya bernama Ye Xiang Lun. Sementara Won Jin Ah, menghidupkan peran utama wanita, Lu Xiao Yu.

Sementara Shin Ye Eun akan berperan sebagai pemeran utama wanita lain yang memiliki peran lebih besar dalam versi remake ini. Film Secret versi Korea ini akan diarahkan Seo Yoo Min, sutradara di balik film Happiness dan April Snow.

Syuting film Secret saat ini tengah berjalan dan dijadwalkan rilis di bioskop pada 2022.*

(SIS)