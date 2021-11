LOS ANGELES- Grup Bangtan Boys alias BTS kembali membuat penggemarnya, ARMY bangga. Pasalnya, grup asal Korea Selatan itu memenangkan tiga penghargaan dalam ajang bergengsi American Music Awards (AMAs) 2021.

RM cs memenangkan piala Favorite Pop Song – Butter, Favorite Duo or Group, dan Artist of the Year. Menariknya untuk pertama kalinya dalam sejarah, nominasi Artist of the Year dimenangkan oleh artis yang berasal dari Asia.

BTS berhasil mengalahkan Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift, dan The Weeknd. Beberapa personel BTS pun memberikan pesan dan kesan terima kasih mereka saat menerima penghargaan bergengsi itu.

“Butuh empat tahun bagi kami untuk berada di sini. Terima kasih banyak. Kami hanya boy band kecil dari Korea yang ingin menyebarkan cinta, good vibes, dan energi melalui musik dan penampilan. Tanpa kalian, ARMY, kami bukan apa-apa,” ujar RM, dikutip dari People Senin (22/11/2021).

Jin juga menambahkan, “ARMY, kalian adalah universe kami.” Selain membawa pulang tiga penghargaan AMAs, BTS juga memberikan penampilan spesial perdana lagu My Universe dengan Coldplay. Penampilan kolaborasi itu berhasil menghebohkan Microsoft Theater, Los Angeles, Amerika. Seharusnya, BTS juga menampilkan lagu Butter bersama Megan Thee Stallion. Namun, Megan tidak jadi menghadiri acara tersebut karena alasan personal.