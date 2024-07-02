Keren, Jin BTS Jadi Pembawa Obor di Olimpiade Paris 2024

JAKARTA - Jin BTS akan didapuk menjadi salah satu pembawa obor Olimpiade Paris 2024 pada 27 Juli 2024.

Dilansir dari Naver, Jin BTS akan membawa obor perdamaian. Ia dijadwalkan menjadi pembawa obor Olimpiade Musim Panas Paris 2024.

“Saya berencana untuk segera berangkat ke Prancis. Tanggal dan lokasi pastinya belum diketahui,” ujar Jun seperti dikutip dari Naver, Selasa (2/6/2024).

Seperti diketahui, Jin BTS sudah mulai menjalani aktivitas penuhnya setelah keluar dari militer. Selain estafet obor Olimpiade Paris, telah dikonfirmasi bahwa ia akan tampil di 'Good Rest' MBC-TV. Terungkap juga bahwa rekaman musik baru sedang berlangsung.

Api Olimpiade Paris dinyalakan di Yunani dan tiba di Prancis bulan lalu. Melewati daratan dan lebih dari 400 kota besar. Setelah menyelesaikan perjalanan kurang lebih 12.000 km, maka akan sampai di lokasi upacara pembukaan pada tanggal 27.

Diketahui, akan ada kurang lebih 11.000 pembawa obor pada estafet obor Olimpiade tahun ini. Berbagai pekerjaan disertakan, termasuk Jean dan Didier Drogba (sepak bola), Tony Parke (bola basket), penyintas kamp konsentrasi Nazi, penyintas serangan teror Nice, astronot, dan pekerja sanitasi.

Olimpiade Musim Panas Paris 2024 akan dimulai pada tanggal 27 Juli dan akan ditutup pada tanggal 11 Agustus 2024. Sekitar 15.000 orang dari 206 negara di seluruh dunia berpartisipasi. Akan ada 329 pertandingan di 32 cabang olahraga.