HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

RM BTS Unggah Pesan Menyentuh untuk Fans Jelang Wamil

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Senin, 11 Desember 2023 |10:06 WIB
RM BTS Unggah Pesan Menyentuh untuk <i>Fans</i> Jelang Wamil
RM BTS unggah pesan menyentuh jelang wamil. (Foto: Dispatch)
A
A
A

SEOUL - RM BTS resmi menjalankan wajib militer (wamil) pada 11 Desember 2023. Sehari sebelum masuk pusat pelatihan militer, keduanya mengucapkan salam perpisahan untuk fans

RM menulis sebuah surat panjang untuk penggemarnya lewat Insta Story, pada 10 Desember 2023. Lewat surat itu, dia mengungkapkan perasaannya menjadi personel BTS selama 1 dekade terakhir. 

“Hari itu akhirnya datang juga. Aku merasa, banyak hal yang ingin kusampaikan kepada kalian. Tapi sulit bagiku memilah kata. Aku sangat bahagia menjadi member BTS selama 10 tahun ini,” katanya dalam surat itu. 

RM meyakinkan para VIP ketika dia dan para member BTS lainnya menyelesaikan masa tugas mereka, akan ada banyak hal baik menanti mereka. Dia juga mengaku mendapat kekuatan dari Jin dan J-Hope yang lebih dahulu menjalani wamil. 

RM BTS unggah pesan menyentuh untuk fans jelang wamil. (Foto: Dispatch)

“Aku yakin, waktu 18 bulan menjalani wajib militer akan memberikan inspirasi dan pembelajaran baru untuk kami. Meski aku takut dan semangat di waktu bersamaan, tapi ada cinta kalian yang menemani selama masa tersebut,” ujarnya lagi. 

RM BTS berjanji akan menjalani masa tugasnya dengan rajin dan kembali dengan senyum lebar di wajahnya. “Perpisahan ini hanya sementara. Saat aku kembali, aku akan menyapa kalian kembali. Sampai bertemu lagi, aku sangat mencintai kalian.” 

Halaman:
1 2
