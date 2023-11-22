Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

4 Personel BTS Daftar Wajib Militer, ARMY Galau

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Rabu, 22 November 2023 |13:22 WIB
4 Personel BTS Daftar Wajib Militer, ARMY Galau
4 personil BTS daftar wajib militer, ARMY galau. (Foto: Bighit Entertainment)
A
A
A

KOREA - Empat personel atau member BTS yakni RM, Jimin, V, dan Jungkook bakal melakukan wajib militer. Kabar ini disampaikan BigHit Music selaku agensi yang menaungi BTS.

“Halo, ini BigHit Music. Kami ingin memberi tahu penggemar kami bahwa RM, Jimin, V, dan Jungkook telah memulai proses pendaftaran militer,” tulis BigHit Music melalui Weverse, Rabu (22/11/2023).

Walaupun demikian, BigHit belum membeberkan detail jadwal pasti RM, Jimin, V, dan Jungkook BTS berangkat wajib militer. Pihaknya berjanji akan memberi tahu informasi tersebut di waktu yang akan datang.

“Para artis sedang bersiap untuk memenuhi tugas dinas militer mereka. Kami akan memberitahu Anda tentang pembaruan lebih lanjut pada waktunya," tulisnya lagi.

Dalam kesempatan ini, BigHit meminta pengertian ARMY (sebutan untuk penggear BTS) agar tetap mendukung keempat member BTS tersebut hingga selesai menjalani wajib militer. Hal ini sama seperti dilakukan BigHit Music untuk BTS.

"Kami meminta cinta dan dukungan kalian yang berkelanjutan untuk RM, Jimin, V, dan Jungkook hingga mereka menyelesaikan wajib militer dan kembali dengan selamat," tulis Bighit Music.

"Perusahaan kami tidak akan menyia-nyiakan upayanya dalam memberikan dukungan untuk artis kami," imbuhnya.

Pendaftaran wajib militer RM, Jimin, V, dan Jungkook ini menyusul ketiga member BTS lainnya yang telah menjalankannya terlebih dahulu, mereka adalah Jin, Suga, dan Jhope.

Jin BTS yang menjalankan tugas wajib militer pertama dijadwalkan selesai pada 12 Juni 2024 dan Jhope BTS dijadwalkan selesai pada 17 Oktober 2024. Sementara, Suga akan menyelesaikan masa wajib militernya pada Juni 2025 mendatang.

