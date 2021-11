JAKARTA – Sejumlah originals terbaru Vision+ hingga perhelatan bergengsi olahraga balap motor bisa ditonton di Vision+ selama November ini. Semua acara ini difasilitasi Vision+ karena Vision+ mengerti keinginan user akan acara berkualitas.

“Vision+ mengerti keinginan para pengguna yang menginginkan konten berkualitas serta tidak ingin ketinggalan momen penting apapun seperti live stream olahraga. Untuk itu Vision+ menghadirkan beberapa originals terbaru dan live stream Superbike,” ujar Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ di Jakarta, Senin (15/11/2021).

Rekomendasi pertama ada original series Vision+ berjudul Once Upon a Time in Chinatown. Serial ini menceritakan tentang restoran-restoran legendaris di kawasan Kota Tua Jakarta, dipadukan dengan kisah para pemilik restorannya serta keluarga mereka. Kisah unik dan inspiratif dari para pemilik resto ini akan memberikan value kepada penontonnya.

Originals berikutnya ada series bergenre horor berjudul Twisted 2, lanjutan dari Twisted. Plot cerita Twisted 2 berpusat pada Motel Bestari, sebuah motel terpencil di pegunungan yang angker dan memiliki latar belakang yang mistis.

Season 2 Twisted ini menceritakan tentang kisah-kisah para pengunjung motel yang mengalami kejadian ganjil yang akan membuat penonton merinding.

Kemudian ada originals Dua Alam: Villa Kaliurang. Originals ini merupakan sebuah dokumenter horor lanjutan dari Dua Alam: Mausoleum van Noten, di mana Bobby dengan bantuan Mars, temannya yang indigo, mengunjungi lokasi-lokasi Indonesia yang terkenal angker.

Kali ini, mereka mengunjungi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di Villa Kaliurang, Sleman, sebuah vila yang dibangun pada zaman kolonial Belanda.

Kemudian yang paling baru dari deretan originals Vision+ ada series romantic comedy berjudul Cantik Ya Kamu yang tayang perdana pada tanggal 5 November kemarin. Series ini menceritakan tentang 3 perempuan sebagai tokoh-tokoh utamanya, yaitu Bea, Millie, dan Langi.

Masing-masing dari mereka memiliki background, karier, serta usia. Suatu hari setelah kejadian yang tak terduga di coffeeshop milik Millie, ketiga tokoh tersebut bertemu untuk pertama kali.

Mereka kemudian sering berbagi cerita dan saling belajar satu sama lain, serta berusaha saling mencari kebahagiaan versi terbaik mereka sendiri. Selain deretan originals, yang seru dan menarik juga akan dihadirkan untuk para pecinta olahraga, yaitu Superbike.

Kemudian, ada ajang balap motor Superbike yang akan berlangsung di sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB). Ajang bergengsi seri ke-13 Superbike ini akan berlangsung pada tanggal 19-21 November 2021.

(SIS)