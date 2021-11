JAKARTA - Vision+ hadirkan series terbaru hasil kolaborasi dengan brand make up Soulyu berjudul Cantik Ya Kamu. Soulyu sendiri merupakan beauty brand pertama yang dimiliki oleh MNC Group.

Cantik Ya Kamu menceritakan kisah 3 perempuan beda latar belakang – Bea, Millie dan Langi yang menjalani lika-liku kehidupan mereka masing-masing untuk mencari standar kebahagian versi terbaik mereka.

Menurut Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+, Clarissa Tanoesoedibjo, Brand yang memiliki tagline 'So Pretty So You' tersebut memiliki pesan tersendiri untuk para wanita Indonesia.

"Pesan yang mau disampaikan adalah pesan positif kepada semua wanita tentang membentuk kecantikan dari dalam dan kepercayaan diri secara organik, natural, dan candid," ujar Clarissa dalam Press Conference & Screening Vision+ Series Cantik Ya Kamu.

Pesan positif yang disampaikan oleh Clarissa ini lah yang menjadi cikal bakal dari lahirnya kisah unik series Cantik Ya Kamu.

"Itulah motivasi dan premisnya sendiri ketika kita menggarap cerita Cantik Ya Kamu, dimana wanita-wanita di berbagai macam usia, latar belakang, dan karir, tetap percaya diri, powerful and beautiful dalam cara mereka masing-masing di tengah kesibukan dan permasalahan hidup yang dialami perempuan sehari-hari" lanjutnya.

Selain itu, Clarissa juga menjelaskan pesan dalam series yang tentunya masih berhubungan dengan brand Soulyu itu sendiri. Mengingat series ini adalah kolaborasi dengan brand dari MNC Group tersebut.

"Ada beberapa pesan , ketika seorang perempuan menggunakan Soulyu dia lebih merasa percaya diri, padahal dia ada permasalahannya sendiri. Dia tidak butuh penegasan dari luar misal bilang orang lain bilang 'kamu cantik, dari dalamnya sendiri sudah bisa merasa kalau sudah cukup. Cantik itu relatif," kata Clarissa.

Clarissa sendiri mengaku Vision+ cukup terbuka untuk berkolaborasi dengan brand lain. "Sejauh ini sih belum ada rencana yang spesifik tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk kita berkolaborasi dengan brand lagi sih, karena kita lumayan terbuka. selain cross promo mungkin juga bisa lebih tajam secara marketing, karena kan kalau kita mengangkat cerita melalui visual lewat series atau film itu bisa lebih powerful" ujarnya. Clarissa Tanoesoedibjo berharap, series hasil kolaborasi Vision+ dan Soulyu ini tidak hanya dapat menghibur tetapi juga dapat membawa nilai tertentu serta menginspirasi banyak orang. Series 'Cantik Ya Kamu' ini dibintangi oleh Tika Bravani, Ariel JKT 48, dan Windy Apsari sebagai pemeran utama. Series yang terbagi dalam tiga episode ini bisa dinikmati eksklusif hanya di Vision+.