SEOUL- Jaehyun NCT dikabarkan akan kembali menyapa penggemar di layar kaca. Dia disebut akan bermain dalam drama yang merupakan adaptasi dari film Bungee Jumping of Their Own.

Kabar tersebut juga telah dikonfirmasi oleh agensi sang idol, SM Entertainment. “Memang benar Jaehyun akan membintangi drama OTT, drama remake dari film Bungee Jumping of Their Own,” kata SM Entertainment, seperti dikutip Soompi, Selasa (2/11/2021).

Bungee Jumping of Their Own aslinya merupakan film yang dirilis tahun 2001, mengisahkan tentang seorang guru sekolah menengah bernama Seo In Woo (Lee Byung Hun) yang berjuang untuk mengatasi kematian pacarnya In Tae Hee (Lee Eun Joo).

Secara garis besar plot film ini akan menampilkan cerita soal apa yang terjadi ketika karakter Seo In Woo tersebut bertemu dengan seorang siswa laki-laki bernama Im Hyun Bin (Yeo Hyun Soo) yang bertingkah laku seperti mendiang In Tae Hee. Didapuk membintangi Bungee Jumping of Their Own, Jaehyun diketahui akan berperan sebagai Im Hyun Bin.

Drama Bungee Jumping of Their Own disebutkan lebih lanjut akan diproduseri oleh will Choi Nak Kwon, yang juga bertindak sebagai produser film original Bungee Jumping of Their Own. Sementara untuk sutradara, drama ini akan disutradarai oleh Kim Jong Hyuk yang pernah menyutradarai drama Spring Day dan Quiz of God: Reboot

Para penggemar NCT dan penikmat serial drama Korea, akan bisa menyaksikan kemampuan akting pelantun hits Vampire, Kick It, dan Cherry Bomb tersebut melalui 16 episode yang masing-masing berdurasi 25 menit. Proses syuting dijadwalkan akan dimulai pada Januari 2022 dan remake Bungee Jumping of Their Own ini diprediksikan akan tayang perdana di Kakao TV pada pertengahan kedua tahun 2022.