NCT 127 Suguhkan Penampilan Super Enerjik Lewat Konser The Momentum

JAKARTA - NCT 127 berhasil membuktikan bahwa mereka layak menyandang predikat sebagai salah satu K-Pop group terbaik generasi ketiga. Malam ini, group yang digawangi oleh Johnny Suh cs itu sukses menggelar konser bertajuk ‘The Momentum’ di Indonesia arena, Jakarta Pusat, Sabtu (16/2/2025).

Suasana konser yang dipromotori oleh Dyandra Global itu berlangsung meriah dan dipadati oleh ribuan NCTzen (sebutan penggemar NCT). The Momentum sendiri merupakan tur dunia keempat NCT 127 yang telah dimulai sejak 18 Januari 2025 di Seoul, Korea Selatan dan akan berakhir di Amerika Utara.

Pantauan Tim Okezone, para NCTzen telah memadati area Indonesia Arena sejak pukul 15.00 WIB, Konser NCT 127 sendiri dimulai tepat pada pukul 19.00 WIB. Mengenakan outfit berkonsep futuristik berbahan leather hitam, ke-enam personil NCT 127 disambut teriakan histeris NCTzen saat muncul dari balik layar besar.

Johnny cs membuka konser dengan sangat enerjik lewat lagu ‘Gas’. Atmosphere Indonesia Arena pun semakin menggelora dengan pemandangan gemerlap cahaya hijau yang terpancar dari lightstick para penggemar mereka.