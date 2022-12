SEOUL - Album terbaru NCT Dream bertajuk Candy berhasil memecahkan rekor penjualan minggu pertama.

Dikutip dari Soompi, Senin (26/12/2022), NCT Dream resmi merilis mini album spesial musim dingin mereka berjudul Candy pada minggu lalu. Antusiasme penggemar yang cukup besar membuat mini album mereka telah berhasil terjual lebih dari satu juta kopi dalam kurun waktu kurang dari tiga hari.

Keberhasilan tersebut membuat NCT Dream berhasil memecahkan rekor untuk album SM Entertainment tercepat mencapai 1 juta penjualan. Bahkan, mereka berhasil menjadikan grup tersebut sebagai satu-satunya artis yang merilis dan menjual tiga juta album pada 2022.

Hanteo Chart melaporkan bahwa meskipun 'Candy' adalah album spesial musim dingin, NCT Dream masih berhasil mencapai penjualan minggu pertama tertinggi mereka dengan perilisan tersebut. Tercatat, 'Candy' berhasil terjual dengan total 1.591.021 eksemplar pada minggu pertama perilisannya (19 hingga 25 Desember) yang memecahkan rekor penjualan minggu pertama NCT DREAM sebelumnya sebesar 1.405.199 eksemplar.

NCT DREAM sekarang menjadi artis dengan penjualan minggu pertama tertinggi keempat dalam sejarah Hanteo. Setelah BTS, Stray Kids, dan SEVENTEEN.

'Candy' juga mencapai penjualan minggu pertama kedelapan tertinggi dari album mana pun dalam sejarah Hanteo, mengikuti album BTS "Map of the Soul: 7", "Proof", dan "BE"; Stray Kids “MAXIDENT”; “Map of the Soul: Persona” BTS; “Face the Sun” SEVENTEEN; dan "Butter" BTS.

NCT Dream merupakan sub-unit ketiga dari boyband asal Korea Selatan NCT, yang khusus beranggotakan remaja dengan usia belasan tahun. Pada awalnya, subunit ini memiliki sistem kelulusan di mana anggota yang melampaui usia 20 akan keluar, tapi pada 2020, sistem ini diganti dan menjadikan NCT Dream sebagai unit tetap NCT. Unit ini melakukan debutnya pada 25 Agustus 2016 dengan lagu "Chewing Gum" dengan tujuh orang anggota yaitu Mark, Renjun, Jeno, Haechan, Jaemin, Chenle dan Jisung.