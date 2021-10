JAKARTA - Sebagai fans artis idola, Anda mengagumi akting mereka yang membuat Anda terbawa emosi alias 'baper'. Nah, bagaimana jika sekarang Anda diberikan kesempatan berakting meniru artis idola sekaligus mengasah bakat akting yang Anda miliki?

Klaklik, mobile application yang dikembangkan MNC Pictures, mengadakan video challenge sebagai bagian acara virtual meet and greet seru berupa FUN Hangout Special MNC Fest merayakan HUT ke-32 MNC. Tema yang diusung kali ini adalah “CELE3RATE A BRIGHTER FUTURE” dan akan diselenggarakan pada Senin (1/11/2021) hingga Jumat (5/11/2021).

Baca Juga:

Begini Cerita Arya Saloka Pertama Kali Terpilih Perankan Aldebaran Ikatan Cinta

Ikatan Cinta Malam Ini: Mama Rosa Pingsan, Jessica Ingin Tunjukan Wajah Reyna ke Elsa

“Keikutsertaan Klaklik di MNC Fest tahun ini diharapkan bisa menjadi wadah untuk lebih mendekatkan pecinta sinetron dengan para pemain sinetron MNC Pictures secara personal. Pendekatan emosional seperti Program Fun Hangout di aplikasi Klaklik juga ditujukan secara khusus agar dapat menjangkau market gen-Z yang lebih luas lagi,” ujar Filriady Kusmara, selaku Direktur MNC Pictures di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Video challenge bertema sinetron favorit ini akan mengasah bakat Anda di dunia akting. Ditambah hadiah jutaan rupiah telah menanti para peserta tentu akan menambah semangat peserta video challenge.

Kompetisi adu akting ini memiliki empat tema yang bisa dipilih para peserta, antara lain, Satu Rasa, Ikatan Cinta, Parodi Amanah Wali, Bicara PUPA Putri untuk Pangeran dan Ceritamu & Makananmu.

Selain kompetisi video challenge, Klaklik memfasilitasi keinginan para penggemar bintang sinetron-sinetron papan atas produksi MNC Pictures untuk bertemu artis idolanya.

Para fans diberi kesempatan bertemu secara virtual dengan artis-artis sinetron Ikatan Cinta, Putri untuk Pangeran, IPA & IPS, Amanah Wali, dan Kuraih Bintang.

Ikuti terus informasi selanjutnya melalui website www.mncpictures.com dan www.klaklik.com, download aplikasi Klaklik di App Store dan Google Play Store di sini.

Jangan lewatkan momen seru ini. Bukan hanya ngobrol virtual saja tapi di acara ini para pecinta sinetron jadi lebih eksis di hadapan artis favorit sekaligus bisa memenangkan hadiah jutaan rupiah dari Klaklik. Karena hanya Klaklik yang bisa bikin Anda makin eksis. Klaklik, I Choose to Exist!

Klaklik merupakan aplikasi media all in one berisi koleksi IP berbasis story dengan berbagai format user generated content yang dikembangkan MNC Pictures. MNC Pictures sendiri merupakan anak usaha dari PT MNC Studios International Tbk (MSIN) dan di bawah naungan MNC Group.

(aln)