Ikatan Cinta Tamat, Fans Berharap Ada Season 2

JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta telah mencapai episode terakhirnya setelah tiga tahun eksis di layar kaca RCTI. Selama tiga tahun tersebut, sinetron ini telah menjadi sahabat untuk menemani masyarakat Indonesia di malam hari.

Kisah cerita menarik selalu dan seru selalu berhasil memikat masyarakat Indonesia hingga akhirnya sinetron ini berhasil mencapai lebih dari 1.000 episode lebih.

Kini, para penonton Ikatan Cinta tentu merasa kehilangan teman santai malamnya. Tidak sedikit dari mereka yang berharap Ikatan Cinta hadir kembali dalam season 2.

"Season 2 harus ada Amanda sama Arya biar no satu lagi biar aku no TV aku g suka sinetron hanya IC yg di tonton," tulis @diah***,dikutip dari kolom komentar salah satu unggahan Instagram @layardrama_rcti, Kamis (25/1/2024).

"Semoga ada ikatan cinta season 2 @arya.saloka @amandamanopo bisa bersama lagi," tulis @kadar***.

"PLISSS SEASON 2 MINNNN," tulis @sen****.

"Di tunggu IKATAN CINTA season 2. Ingin liat kaka Reyna dan adek Askara tumbuh dewasa," tulis @ani***.

"Terima kasih tolong bikin seasons 2. Baru juga suka couple Devan Elsa malah tamat," tulis @ay_***.

Walaupun demikian, Sendy Widodo selaku sutradara Ikatan Cinta mengatakan jika ia tidak menutup kemungkinan apabila sinetron tersebut akan lanjut ke season kedua. Sebab, masyarakat masih cukup menggandrungi tayangan ini. Akan tetapi, dirinya tidak dapat memastikan waktu pasti kapan sinetron tersebut akan merilis season 2.

“Untuk season duanya sementara belum ada kabar-kabar lagi. Tapi mungkin kalau mau dibuat season 2 pun bahannya masih bisa dibuat,” ucap Sendy Widodo.

Di samping itu, kini kesedihan yang mendalam bukan hanya dirasakan oleh para penonton, tetapi juga para artis dan staf produksi. Tiga tahun bukanlah hal yang sebentar untuk mereka terus bekerja menghasilkan cerita yang seru lewat sinetron Ikatan Cinta. Ada banyak suka dan duka yang telah dilewatinya.

"3 tahun. Waktu yang tidak sebentar. Tawa,canda, ceria dan cerita jadi satu dalam cerita kita bersama. Badai dan terik bahkan bisa kita lalui bersama," tulis @layardrama_rcti dalam unggahan Instagram-nya.

"Sampai disini kisah yang bisa kita ukir bersama. Perpisahan jadi kesedihan tersendiri untuk kami. Dibiasakan bersama namun kini kita harus menjalaninya masing-masing. Ini tidak mudah namun harus kita lewati," lanjutnya.