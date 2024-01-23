Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Akhir Kisah Ikatan Cinta : Aldebaran Kembali, Arumi Bertemu Rival Sepadan

Nurul Amanah , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |20:56 WIB
Akhir Kisah Ikatan Cinta : Aldebaran Kembali, Arumi Bertemu Rival Sepadan
Akhir Ikatan Cinta (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta mulai memasuki episode terakhir dari kisahnya dimana saat ini keluarga Al Fahri tengah diliputi kebahagiaan lantaran Aldebaran akan segera pulang. Sosok pemimpin yang selalu siap siaga melindungi keluarganya itu akhirnya kembali ditengah kondisi keluarga Al Fahri yang masih dihantui oleh kejahatan Arumi.

Di sisi lain, hubungan Kirana dan Rendy masih saja terhalang restu dari ayah Kirana, Prama yang terus berusaha menjauhkan putrinya dari Rendy. Tapi, ikatan cinta Kirana dan Rendy nampaknya lebih kuat dari kegigihan Prama untuk memisahkan mereka.

Akhir Kisah Ikatan Cinta : Aldebaran Kembali, Arumi Bertemu Rival Sepadan

Selain keluarga Al Fahri yang tengah diliputi kebahagiaan, keluarga Devan dan Elsa juga tengah merasa bahagia sekaligus haru lantaran mereka baru saja menggelar acara gender reveal yang dihadiri oleh keluarga besar untuk menebak jenis kelamin calon bayi yang dikandung Elsa.

Setelah cobaan yang bertubi-tubi menimpa Elsa dan Devan, ikatan cinta mereka yang begitu kuat berhasil mematahkan segalanya. Senyum semringah terlalu terpancar dari wajah mereka meski Elsa sempat merasa sedih karena teringat mendiang ibu dan kakaknya, Andin. Dia berharap dua orang yang paling disayanginya itu dapat ikut merayakan kebahagiaan menyambut anggota keluarga baru di keluarga mereka.

Mereka kini tengah berbahagia menyambut kelahiran anak pertama. Tapi, kebahagiaan itu nampaknya terusik dengan kecurigaan Prama yang masih saja merasa bahwa anak yang dikandung Elsa bukanlah anak Devan.

Belum lagi kehadiran sosok dari masa lalu, Ricky yang terus mengintai Elsa, melihatnya dari kejauhan, terus memupuk dendam yang ingin dibalaskannya lantaran merasa dikhianati oleh Elsa hingga membuatnya harus merasakan hidup di penjara seumur hidupnya. Sialnya, Ricky berhasil kabur dan kini bersekongkol dengan Arumi!

Setelah mengintai Elsa, Arumi pun meninggalkan lokasi acara gender reveal. Ditengah perjalanannya, dia bertemu sosok yang tak ingin dilihatnya untuk selamanya.

"Apa kabar tante?" ujar pria yang bertemu Arumi sembari tersenyum.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/598/2960159/akhir-kisah-ikatan-cinta-aldebaran-bertemu-adik-tirinya-menatap-masa-depan-bersama-MHRXrrVcQQ.PNG
Akhir Kisah Ikatan Cinta : Aldebaran Bertemu Adik Tirinya, Menatap Masa Depan Bersama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/25/598/2960145/ikatan-cinta-tamat-fans-berharap-ada-season-2-1WJEyT14D7.jpg
Ikatan Cinta Tamat, Fans Berharap Ada Season 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/598/2960035/ikatan-cinta-tamat-sari-nila-apresiasi-penonton-setia-5Q4TxqPY6g.jpg
Ikatan Cinta Tamat, Sari Nila Apresiasi Penonton Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/24/33/2959825/akhir-kisah-ikatan-cinta-aldebaran-akhirnya-kembali-ikhlaskan-kepergian-andin-E5xm83jBTj.jpg
Akhir Kisah Ikatan Cinta: Aldebaran Akhirnya Kembali, Ikhlaskan Kepergian Andin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/598/2959390/ikatan-cinta-tamat-arya-saloka-sampai-jumpa-kembali-ajEHn9UtpR.jpg
Ikatan Cinta Tamat, Arya Saloka: Sampai Jumpa Kembali
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/23/598/2959032/ikatan-cinta-tamat-sari-nila-banyak-sekali-kenangan-di-sini-4Tdo9ODrBV.jpg
Ikatan Cinta Tamat, Sari Nila: Banyak Sekali Kenangan di Sini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement