Akhir Kisah Ikatan Cinta : Aldebaran Kembali, Arumi Bertemu Rival Sepadan

JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta mulai memasuki episode terakhir dari kisahnya dimana saat ini keluarga Al Fahri tengah diliputi kebahagiaan lantaran Aldebaran akan segera pulang. Sosok pemimpin yang selalu siap siaga melindungi keluarganya itu akhirnya kembali ditengah kondisi keluarga Al Fahri yang masih dihantui oleh kejahatan Arumi.

Di sisi lain, hubungan Kirana dan Rendy masih saja terhalang restu dari ayah Kirana, Prama yang terus berusaha menjauhkan putrinya dari Rendy. Tapi, ikatan cinta Kirana dan Rendy nampaknya lebih kuat dari kegigihan Prama untuk memisahkan mereka.

Selain keluarga Al Fahri yang tengah diliputi kebahagiaan, keluarga Devan dan Elsa juga tengah merasa bahagia sekaligus haru lantaran mereka baru saja menggelar acara gender reveal yang dihadiri oleh keluarga besar untuk menebak jenis kelamin calon bayi yang dikandung Elsa.

Setelah cobaan yang bertubi-tubi menimpa Elsa dan Devan, ikatan cinta mereka yang begitu kuat berhasil mematahkan segalanya. Senyum semringah terlalu terpancar dari wajah mereka meski Elsa sempat merasa sedih karena teringat mendiang ibu dan kakaknya, Andin. Dia berharap dua orang yang paling disayanginya itu dapat ikut merayakan kebahagiaan menyambut anggota keluarga baru di keluarga mereka.

Mereka kini tengah berbahagia menyambut kelahiran anak pertama. Tapi, kebahagiaan itu nampaknya terusik dengan kecurigaan Prama yang masih saja merasa bahwa anak yang dikandung Elsa bukanlah anak Devan.

Belum lagi kehadiran sosok dari masa lalu, Ricky yang terus mengintai Elsa, melihatnya dari kejauhan, terus memupuk dendam yang ingin dibalaskannya lantaran merasa dikhianati oleh Elsa hingga membuatnya harus merasakan hidup di penjara seumur hidupnya. Sialnya, Ricky berhasil kabur dan kini bersekongkol dengan Arumi!

Setelah mengintai Elsa, Arumi pun meninggalkan lokasi acara gender reveal. Ditengah perjalanannya, dia bertemu sosok yang tak ingin dilihatnya untuk selamanya.

"Apa kabar tante?" ujar pria yang bertemu Arumi sembari tersenyum.

BACA JUGA: