HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Akhir Kisah Ikatan Cinta: Aldebaran Akhirnya Kembali, Ikhlaskan Kepergian Andin

Nurul Amanah , Jurnalis-Rabu, 24 Januari 2024 |16:35 WIB
Akhir Kisah Ikatan Cinta (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta akhirnya telah sampai pada episode terakhirnya. Di episode terakhir yang tayang malam ini, Rabu (24/1/2024), Aldebaran akhirnya kembali kepada keluarganya.

Sebelumnya, Aldebaran terus melangkah bak pengembara tanpa tujuan, karena sosok yang dicarinya tak akan bisa ditemui lagi. Sampai akhirnya, ia pun  menyadari bahwa cintanya yang terlalu dalam pada Andin sempat membutakannya hingga melupakan nasib keluarganya.

Dia terlalu egois, mengharapkan sosok yang tak mungkin kembali dan malah menyia-nyiakan apa yang ada di depan matanya. Terutama kedua anaknya serta ibu yang selalu menantikan kepulangannya.

Akhirnya, Aldebaran sampai pada titik ikhlas yang seutuhnya. Tetap selalu mengenang tanpa mengharapkan istri tercintanya itu kembali ke pelukannya. Karena dia percaya, jalan seperti ini lah yang terbaik untuknya.

Ikatan Cinta

Akhir Kisah Ikatan Cinta (Foto: MNC Media)

"Maafkan hambamu ini yang terlalu mencintai istri hamba sampai hamba tega meninggalkan keluarga hamba di sini dalam waktu yang lama. Hamba sudah ridho dan menerima segala takdir yang telah Engkau gariskan. Engkau pasti memiliki rahasia-rahasia dalam setiap takdirmu, bahwa inilah yang terbaik," ucap Aldebaran.

Kepulangan Aldebaran disambut oleh pelukan hangat Reyna, putri sulungnya dan senyuman manis Askara, putra bungsunya serta air mata haru ibunya, Rosa Al Fahri. Mereka larut dalam suasana suka cita, meluapkan kerinduan yang selama ini tertahan.  

Aldebaran pun menatap foto istri tercinta yang masih menggantung di dinding rumahnya. Menatapnya dengan wajah berbinar, penuh cinta dan tentu senyum yang manis. Memutar kembali ingatan saat bersama Andin.

Aldebaran tak ingin lagi menumpahkan kesedihan kala mengingat istrinya karena hanya boleh muncul kebahagiaan ketika mengingat sosok Andini Karisma Putri.

