Akhir Kisah Ikatan Cinta : Aldebaran Bertemu Adik Tirinya, Menatap Masa Depan Bersama

JAKARTA - Sinetron Ikatan Cinta menutup kisahnya dengan manis, menciptakan suasana bahagia bercampur haru yang akan terus dikenang oleh penonton setianya.

Setelah perjalanan panjang selama lebih dari tiga tahun, keluarga Al Fahri akhirnya menemukan kembali kebahagiaan mereka yang seutuhnya, meski tanpa keberadaan Andin di sisi mereka.

Arumi dan Ricky akhirnya berhasil dilumpuhkan. Ricky yang berusaha melenyapkan Elsa, akhirnya berhasil dihentikan oleh Devan. Momen ini sekaligus menjadi bukti ketulusan cinta Devan kepada Elsa dengan segala masa lalu kelam diantara keduanya.

Ricky selama ini terus saja memupuk dendam yang ingin dibalaskannya lantaran merasa dikhianati oleh Elsa hingga membuatnya harus merasakan hidup di penjara seumur hidupnya.

Pada kenyataannya, dia yang menyengsarakan dirinya sendiri, bukan salah Elsa sepenuhnya. Elsa berhak bahagia setelah kepahitan yang harus ditelannya selama ini. Setelah Nino dan Ricky, cinta Elsa berlabuh pada Devan yang diharapkan menjadi pelabuhan terakhirnya.

Sementara Arumi, dia bertemu dengan rivalnya yang sepadan. Sosok yang cerdik tapi tidak licik, berbahaya tapi tidak mengancam, Aldebaran Al Fahri! Dia begitu tenang menghadapi Arumi. Meski dia berada jauh di Ceko, mata dan telinganya ada di dekat keluarganya, apapun yang terjadi, Aldebaran tentu tau hingga ke akar-akarnya. Kini saatnya menjebloskan Arumi ke penjara!

Aldebaran akhirnya kembali kepada keluarganya setelah selama ini seperti seorang pengembara yang terus melangkah tanpa tujuan karena yang dicarinya tak akan bisa ditemui lagi.

Aldebaran akhirnya menyadari bahwa cintanya yang terlalu dalam pada Andin sempat membutakannya hingga melupakan nasib keluarganya. Dia terlalu egois, mengharapkan sosok yang tak mungkin kembali dan malah menyia-nyiakan apa yang ada di depan matanya, kedua anaknya serta ibu yang selalu menantikan kepulangannya.

Akhirnya, Aldebaran sampai pada titik ikhlas yang seutuhnya. Tetap selalu mengenang tapi tanpa mengharapkan istri tercintanya itu kembali ke pelukannya. Karena dia percaya, jalan seperti ini lah yang terbaik untuknya.

Kepulangan Aldebaran disambut oleh pelukan hangat Reyna, putri sulungnya dan senyuman manis Askara, putra bungsunya serta air mata haru ibunya, Rosa Al Fahri.

Kebahagiaan itu kian lengkap dengan kehadiran

dengan sosok-sosok baru dalam kehidupannya, keponakannya dari Roy dan Kirana serta adik tirinya, Devan. Pertemuan saudara tiri ini begitu mengharukan. Devan yang sudah mempersiapkan diri menerima segala amarah kakak tirinya, justru mendapat pelukan hangat yang membuatnya diam seribu bahasa.

Aldebaran masih sama seperti dulu. Dia sudah lebih dulu mengetahui kejahatan adik tirinya di masa lalu. Kesalahpahaman yang terjadi diantara mereka sudah sirna. Aldebaran menyambut Devan dengan suka cita hingga menyematkan 'Al Fahri' di belakang nama adik tirinya itu.

Jangan lupakan Rendy! Sosok asisten Aldebaran yang menjunjung tinggi kesetiaan, dedikasi tinggi, dan sifat bersahaja dan bijaksana ini juga berhak berbahagia. Setelah pernikahan singkat yang dijalaninya bersama mendiang istrinya, Rendy akhirnya berhasil membuka hatinya untuk Kirana. Meski mulanya terganjal restu dari ayah Kirana, kini mereka mulai menatap masa depan bersama.

