SEOUL - Akting mengesankan Han So Hee di serial My Name, membuat sang aktris mendapat tawaran untuk membintangi drama Why Did You Come To My House. Hal itu diamini oleh agensi sang aktris, 9ATO Entertainment.

“Han So Hee mendapat tawaran casting untuk drama Why Did You Come To My House. Saat ini, dia sedang meninjau tawaran tersebut,” ujar agensinya seperti dikutip dari Soompi, pada Jumat (29/10/2021).

Han So Hee digaet untuk berperan sebagai Seo Eun Soo, penulis lirik yang memulai debutnya 3 tahun silam. Dia digambarkan sebagai karakter yang hidup, lugas, dan sangat terbuka untuk mengekspresikan perasaannya.

Mengusung genre romantis, drama Why Did You Come To My House berkisah tentang pria dan wanita yang telah berteman selama 20 tahun. Menjalin persahabatan dalam jangka waktu lama membuat keduanya terperangkap antara cinta dan persahabatan.

Untuk menjawab rasa penasaran terkait perasaan mereka, keduanya memutuskan untuk tinggal bersama selama 2 minggu. Kisah romansa keduanya akan semakin terasa saat mereka bekerja sama dalam proses pembuatan musik. Drama ini akan ditulis oleh Chae Yoon yang sebelumnya menggarap drama She Would Never Know. Sementara kursi sutradara diserahkan kepada Kim Hee Won yang sukses memproduksi drama populer Vincenzo. Serial Why Did You Come To My House rencananya akan terdiri dari empat episode yang rencananya akan tayang perdana pada semester I-2022.*