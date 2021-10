SEOUL- Han So Hee menuai sorotan usai bermain drama penuh aksi, My Name. Aktingnya sebagai sosok pendendam yang garang pun banyak menyita pujian.

Terlebih karakter Han So Hee di drama My Name, berbeda dari peran-peran yang sempat dia mainkan di The World of The Married dan Nevertheless. Han So Hee pun baru-baru ini mengungkapkan pengalamannya selama syuting My Name.





“Sudah lewat setahun sejak kami selesai syuting. Sekarang semua orang dapat menontonnya. Aku masih ingat semua hal yang aku lewati selama syuting, aku bahagia dan gugup setiap hari," kata Han So Hee dalam sebuah wawancara, seperti dikutip dari Soompi, Senin (25/10/2021).

"Banyak orang di sekitarku berkata ‘Kamu bertarung dengan baik,’ dan ‘Kamu bertarung dan memukul dengan baik’,” imbuhnya.

Peran Han So Hee dalam My Name mengharuskannya melakukan banyak adegan laga. Sebelum mulai syuting, Han So Hee sampai harus mengikuti kelas aksi setiap hari untuk berlatih. Ia mengaku mengalami banyak luka kecil. “Ada luka besar dan kecil selama persiapan peran ini, tapi tidak ada kecelakaan besar. Aku memang terluka, tapi itu yang membuatku kuat. Saat syuting, goresan, luka, dan memar bukanlah masalah besar. Para pemeran pengganti juga mendapatkan luka yang sama sepertiku, jadi aku mudah untuk melanjutkannya,” katanya. Meskipun begitu, ia merasa perannya dalam My Name membuatnya merasa tertantang. Ia senang karena bisa mencoba hal baru. “Ini adalah langkahku mengambil tantangan baru dan cara bereksperimen dengan kemampuan diriku sendiri. Bagiku, ini adalah sebuah misi," pungkasnya.