SEOUL - SBS resmi mengumumkan daftar pemain utama drama Why Oh Soo Jae. Setelah Baek In Hyuk, kini Seo Hyun Jin, Hwang In Yeop, dan aktor veteran Heo Joon Ho mengonfirmasi keterlibatan mereka sebagai aktor utama dalam drama tersebut.

Mengutip Soompi, Selasa (19/10/2021), Why Oh Soo Jae berkisah tentang Oh Soo Jae (Seo Hyun Jin), pengacara berhati dingin yang merasa hampa meski kariernya berada di puncak. Dia dikenal sangat kompetitif hingga membuat lawannya bertekuk lutut.

Di lain pihak, ada Gong Chan (Hwang In Yeop), seorang mahasiswa hukum yang akan melakukan apapun untuk melindungi Oh Soo Jae. Karakter ini digambarkan memiliki kepribadian hangat dengan empati tinggi terhadap orang di sekitarnya.

Kehidupan Gong Chan berubah ketika dia bertemu Oh Soo Jae yang dipaksa meninggalkan posisinya sebagai profesor di sekolah hukum karena insiden tak terduga. Dari sini, Gong Chan akan membuat Oh Soo Jae menyadari arti cinta sebenarnya.

Serial ini akan memperlihatkan bagaimana sebuah keputusan yang salah akan memengaruhi kehidupan seseorang dan usaha mereka untuk keluar dari permasalahan tersebut.

Baca juga: Susul Seo Hyun Jin, Baek In Hyuk Dikonfirmasi Bintangi Why Oh Soo Jae

Tak hanya kedua bintang itu, aktor veteran Heo Joon Ho juga terlibat dalam drama ini sebagai Choi Tae Guk, bos firma hukum TK di mana Oh Soo Jae bekerja. Meski terlihat setia, namun Tae Guk menyadari ada hal yang disembunyikan oleh Soo Jae. Sementara itu Bae In Hyuk akan berperan sebagai Choi Yoon Sang, mahasiswa tahun kedua di sekolah hukum Seojoong University dan anak kedua dari Choi Tae Guk. Dalam drama itu, dia dikisahkan jatuh cinta pada Oh Soo Jae. Rencananya, SBS akan menayangkan Why Oh Soo Jae pada semester I-2022.* Baca juga: Cerita Haru Enzy Storia Ditinggal Ayah Tanpa Pesan di Usia 6 Tahun