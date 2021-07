SEOUL - Setelah mencuri perhatian penonton lewat perannya dalam My Roommate is a Gumiho, kini Bae In Hyuk menjadikan drama Why Oh Soo Jae sebagai proyek terbarunya.

Hal itu dikonfirmasi agensi sang aktor, Fides Spatium. “Bae In Hyuk resmi menjadi salah satu aktor dalam drama baru SBS, Why Oh Soo Jae,” ujar agensi itu seperti dikutip dari Soompi, Jumat (2/7/2021).

Bae In Hyuk akan berperan sebagai Choi Yoon Sang, mahasiswa tingkat dua sekolah hukum Universitas Seojoong sekaligus putra kedua Direktur TK Law Firm, Choi Tae Guk. Ketika dia mengulang ujian masuk perguruan tinggi, dia jatuh cinta pada sang tutor, Oh Soo Jae.

Kedua karakter tersebut nanti akan bertemu kembali di Universitas Seojoong, di mana Oh Soo Jae menjadi profesor. Peran Oh Soo Jae diserahkan kepada aktris Seo Hyun Jin dan saat ini tim produksi masih menunggu kepastian dari Hwang In Yeop.

Jika aktor True Beauty itu menerima peran yang awalnya ditawarkan pada Kim Young Dae itu, maka dia akan berperan sebagai Gong Chan. Karakter ini memiliki kaitan rumit di masa lalu dengan Oh Soo Jae.

Gong Chan sempat menjalani hukuman di penjara untuk suatu kejahatan yang tak pernah dilakukannya. Setelah bebas, dia masuk ke Universitas Seojoong dan bertemu kembali dengan Oh Soo Jae. Serial Why Oh Soo Jae berkisah tentang seorang perempuan yang membuat keputusan salah demi meraih kesuksesan dalam hidupnya. Setelah dia jatuh cinta pada seorang pria muda, dia mengubah jalan hidupnya dan mulai mencintai diri sendiri. Drama ini merupakan proyek kolaborasi antara sutradara Park Soo Jin dan penulis skenario pendatang baru, Kim Ji Eun. Rencananya, drama baru Baek In Hyuk ini akan mulai tayang di SBS, tahun depan.