SETELAH meluncurkan dua episode khusus pada 1 Oktober lalu, episode pertama Once Upon a Time in Chinatown sudah bisa ditonton di platform Vision+.

Di episode pertama mengulas cerita Restoran Lomie Amen Pinangsia. Restoran di Kota Tua, Jakarta, ini dimiliki oleh Ng Jat Man, atau sering dipanggil dengan nama Amen, yang sejak lahir memiliki gangguan berbicara dan pendengaran. Sekarang, restorannya diteruskan oleh anaknya, Lietek Kwie.

Saat berbincang dengan Tirta Lie dan Zack Lee selaku host, Kwie lalu mengungkapkan asal muasal restoran lomie yang ternyata bermula dari tahun 1949 serta resepnya yang telah turun menurun di keluarganya selama berpuluhan tahun lamanya.

Kemudian, ia juga menceritakan tentang perjuangannya dan masalah-masalah yang ia harus lewati demi meneruskan restoran itu dan membantu ayahnya.

“Di tahun 1994, terjadi perpecahan di antara papa dan keponakannya papa,” ungkap Kwie. “Akhirnya saya ambil langkah dan mengajak papa untuk buka restoran sendiri,” lanjutnya sambil menahan air matanya.

