JAKARTA - Idola remaja Indonesia, KIM!, akhir merilis album perdana yang diberi judul, Cute Little Savage Vol. 1. Digadang-gadang oleh Ones To Watch sebagai as “Rising Star You Need on Your Radar”.

Album ini mengambil tema kehidupan remaja yang meliputi cerita tentang jatuh cinta untuk pertama kalinya, patah hati yang pertama, perundungan dan topik-topik lainnya yang berhubungan dengan gejolak hidup anak remaja. KIM! ingin album debutnya bisa terkoneksi dengan penggemarnya yang kebanyakan seusia dengannya dan NSG sebagai produser album ini pun ingin menunjukan karakter KIM! yang kuat dan berjiwa muda.

Baca Juga:

Lewat Musik, KIM! Ajak Kawula Muda Berani Tampil Beda

KIM! Merilis Lagu Baru Bertema Girl Power, "ALL MY GIRLS"

Keduanya menggabungkan visi dan kreativitas mereka ke dalam proyek ini sehingga menghasilkan sebuah karya seni yang solid dan menyeluruh untuk dinikmati oleh penikmat musik dalam skala global.

Di usianya yang masih belia, 15 tahun, KIM! telah memantapkan barisan penggemarnya, dibuktikan dengan pencapaian berupa angka Streaming musik yang mencapai 2 juta kali didengar di seluruh penyedia musik digital serta meraih posisi Runner Up kedua di ajang The Voice Kids Indonesia tahun 2017.

Setelah penampilannya di The Voice, KIM! Mendapatkan kontrak rekaman di label musik dan distributor EMPIRE yang berbasis di San Francisco, Amerika Serikat. Dengan bantuan produser musik NSG, KIM! Mengerjakan proyek album perdananya, Cute Little Savage Vol. 1, yang berisi 11 lagu dengan gaya musik Teen Pop dan Dance Pop yang diarsir dengan elemen musik R&B and Hip-Hop.

Album Cute Little Savage Vol. 1, menghadirkan lagu andalan terbaru yang berjudul “Whoa!” Yang menunjukan kemampuan KIM!’s dalam dari sisi olah vokal dan Rap. Lagu ini hadir dengan gaya yang dahsyat dan nyentrik ala KIM! yang ditujukan untuk membakar semangat dan memunculkan rasa percaya diri pada pendengarnya. Klip musik “Cute Little Savage,” yang dirilis pada April 2020 semakin populer dan telah disaksikan lebih dari 800.000 kali dan telah direaksi oleh banyak Influencer lewat video YouTube reaction.

“Ini adalah pengalaman pertama aku rekaman album. Prosesnya gak susah karena produser aku, Kak NSG, sangat mendukung aku dan kami sama-sama sepakat tentang visi proyek ini. Pengerjaan album ini cukup lama dan dikerjakan di beberapa tempat yang berbeda. Aku pengen album ini bisa menggambarkan kehidupan remaja dengan lagu-lagu tentang patah hati dan ada juga yang memotivasi. Pokoknya aku dan Kak NSG Bikin album ini se-Relatable mungkin buat pendengar musik aku,” ujar KIM!

PT Star Media Nusantara adalah sebuah anak perusahaan dari PT. Media Nusantara Citra Tbk. (MNC Media), yang merupakan grup media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 2005 dengan nama MNC Talent Management, perusahaan ini terfokus pada pengengelolaan artis dari berbagai program pencarian bakat di MNC Group. Seiring dengan meningkatnya jumlah talenta, pada tahun 2008, MNC Talent Management resmi berubah nama menjadi Star Media Nusantara. Star Media Nusantara telah memperkuat eksistensinya dengan lebih dari 300 talenta dengan berbagai genre mulai dari penyanyi, pembawa acara, presenter, aktor, aktris, komedian, koki hingga pesulap. SMN akan terus berusaha menjadi manajemen bakat terbaik dan paling komprehensif dalam inovasi Temukan kami di : Website : https://www.starmedianusantara.com Facebook : https://facebook.com/starmedianusantara/ Twitter : https://twitter.com/smn_channel Instagram : https://www.instagram.com/starmedianusantara/ #kim! #smntalentmanagement #msin #mncstudiosinternational