SELF-Empowerment adalah tema yang dipilih kim untuk lagu terbaru nya yang di beri judul All My Girls. Hal ini dipilih KIM! Karena menurutnya ini adalah tema yang sangat jarang untuk dibawakan menjadi sebuah lagu.

Ya, seperti yang kita ketahui biasanya remaja seusia KIM! lebih memilih lagu bertemakan cinta. ALL MY GIRLS ditulis oleh Nutyas Surya Gumilang (NSG) dan Willy Winarko serta diproduseri langsung oleh NSG.

Lagu ini mengusung musik Pop dengan sentuhan Hip-hop yang mempresentasikan kemampuan KIM! dalam mengolah vokal yang dinamis. Dengan diluncurkannya ALL MY GIRLS, KIM! Ingin memberi kekuatan pada perempuan agar berani untuk percaya diri dan berdiri di atas kaki mereka sendiri.

“All My Girls adalah sebuah lagu tentang perempuan dan Self-Empowerment yang mengingatkan bahwa perempuan itu kuat dan pasti bisa menghadapi berbagai rintangan dengan saling mendukung," ujar KIM!

Pesan dari lagu ini semakin kuat dengan kehadiran video musik yang disutradarai oleh Jeri Taufik dan Stevina Peni. Lagu ini dirilis berdekatan dengan Single KIM! sebelumnya, Care 4 U, yang membawa idola remaja ini masuk ke beberapa daftar lagu Editorial di Spotify dan pemutaran perdana di Live Nations, One to Watch.

Tentang KIM!

Kimberly Fransa Salim, yang dikenal dengan nama panggung KIM! merupakan seorang penyanyi yang dikenal luas sejak menjadi Runner-Up kedua ajang pencarian bakat The Voice Kids Indonesia di 2017.

Cover lagu 7 Rings (Ariana Grande) yang dinyanyikan KIM! Berhasil menarik jutaan penonton di situs YouTube dan akhirnya membawa KIM! hingga merilis single perdananya, Shine, yang diproduseri oleh NSG.

Pada tahun 2019, KIM! berhasil menarik perhatian EMPIRE, perusahaan rekaman asal San Francisco, Amerika Serikat. Bersama dengan EMPIRE, KIM! merilis lagu Never Break Me Down yang menjadi bagian dalam kompilasi EMPIRE Presents: Voices For Change Vol. 1 yang menyuarakan tentang isu sosial seperti rasisme, kesehatan mental dan kekerasan.

Di 2021, KIM! Berencana untuk merilis album pertamanya yang diberi judul, Cute Little Savage, Vol.1. Dengan suaranya yang khas, kharismanya di atas panggung dan karakternya yang kuat, KIM! Siap memesona Anda.

PT Star Media Nusantara adalah sebuah anak perusahaan dari PT. Media Nusantara Citra Tbk. (MNC Media), yang merupakan grup media terbesar dan terintegrasi di Asia Tenggara. Didirikan pada tahun 2005 dengan nama MNC Talent Management, perusahaan ini terfokus pada pengengelolaan artis dari berbagai program pencarian bakat di MNC Group.

Seiring dengan meningkatnya jumlah talenta, pada tahun 2008, MNC Talent Management resmi berubah nama menjadi Star Media Nusantara. Star Media Nusantara telah memperkuat eksistensinya dengan lebih dari 300 talenta dengan berbagai genre mulai dari penyanyi, pembawa acara, presenter, aktor, aktris, komedian, koki hingga pesulap. SMN akan terus berusaha menjadi manajemen bakat terbaik dan paling komprehensif dalam inovasi

Temukan kami di:

Website : https://www.starmedianusantara.com

Facebook : https://facebook.com/starmedianusantara/

Twitter : https://twitter.com/smn_channel

Instagram : https://www.instagram.com/starmedianusantara/

#KimberlySings

#smn

#msin

#mncstudiosinternational

(dwk)