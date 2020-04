JAKARTA - Kimberly Fransa Salim atau KIM! memanfaatkan media musik untuk memotivasi kawula muda. Salah satunya seperti dalam lagu Cute Little Savage, dimana KIM! mengajak anak-anak muda untuk berani tampil beda.

Tak sekedar mengajak, KIM! juga menjadikan dirinya contoh untuk berani menunjukkan keunikannya dalam lagu Cute Little Savage. Berbeda dari anak-anak seusianya, runner up The Voice Kids Indonesia 2017 berani membawakan warna musik trap.

Berbekal kemampuan vokal rap yang mumpuni, karya terbaru KIM! tersebut begitu nyaman di telinga dan mendapat respon positif di media sosial. Sebuah awal yang baik bagi KIM! lantaran sukses menuangkan idealisnya ke pasar.

Cute Little Savage sendiri berkisah tentang seseorang yang ingin menebar aura positif dengan mengingatkan sesamanya untuk selalu percaya diri. Dibawah racikan Nutyas Surya Gumilang selaku produser, pesan yang ingin KIM! sampaikan benar-benar tersampaikan melalui Cute Little Savage.

“Lagu ini sangat cocok untuk menjadi Mood Booster karena liriknya yang menggambarkan rasa percaya diri, setiap orang adalah pemenang dan tidak ada yang bisa menghentikan seseorang untuk menjadi pemenang,” jelas KIM! dalam pernyataan resminya.

Lagu Cute Little Savage sudah dilepas ke pasaran sejak 10 April 2020 oleh NSG Music Recordings di berbagai gerai musik digital ternama. KIM! berharap, karya terbarunya bisa memberikan warna positif bagi kawula muda di tengah pandemi Covid-19.

