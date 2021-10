MNC Vision, Pay TV Keluarga Indonesia dengan TV nasional terlengkap, tayangan kualitas terbaik dengan eksklusif RCTI HD, terus berkomitmen untuk menjadi hiburan andalan seluruh pelanggannya.

Meski FOX & Disney Channel pamit dari semua Pay TV Asia Tenggara dan Hongkong mulai 1 Oktober 2021 ini, MNC Vision #tetapANDALAN dan siap memanjakan keluarga Indonesia dengan eksklusif RCTI HD, TV nasional terlengkap, dan 110+ channel unggulan lokal maupun internasional.

“MNC Vision hadir dengan 5 konten pilar spesial yang terdiri dari berbagai macam genre seperti Sports & Tempatnya Gila Bola, Movies, Kids & Edutainment, Lifestyle & Entertainment, hingga News & Knowledge. Masing-masing konten pilar ini mewakili ragam tayangan yang bisa dinikmati oleh masing-masing anggota keluarga. Oktober pun dipenuhi dengan film maupun serial premier, pertandingan-pertandingan berkelas dan seluruh dunia, dan masih banyak lagi,” ujar Adita Widyansari selaku Director of Non OTT Product Marketing & Subscribers Management PT MNC Vision Networks Tbk (IPTV).

Konten pilar Sports & Tempatnya Gila Bola merupakan update berbagai pertandingan bola dunia. Mulai dari BRI Liga 1 2021 yang sedang bergulir saat ini, Liga Perancis untuk menyaksikan aksi Lionel Messi terkini, hingga E-Sports yang makin seru dan lengkap! Apalagi dengan penayangan PON XXI 2021 yang akan dimulai awal Oktober ini dengan beragam cabang olahraga favorit yang diikuti oleh atlet-atlet nasional kebanggaan Indonesia!

Adapun Movies Spot ialah gudangnya channel-channel terbaik yang menayangkan film-film paling hits, mulai dari film lokal, Hollywood to Bollywood, telenovela, hingga Asian Movies, semua ada! Oktober ini ada film-film unggulan: Who’s By Your Side di HBO, Tremors: Shireker Island di Cinemax, Scooby-Doo! The Sword and The Scoob di HBO Family, POKEMON DETECTIVE PIKACHU di Warner TV dan masih banyak lagi!

Sedangkan Kids & Edutainment adalah

Sahabat Anak, Andalan Ibu. MNC Vision mempunyai banyak channel anak dengan tayangan yang menghibur sekaligus mengedukasi agar pelanggan bisa selalu memastikan tontonan di rumah aman untuk si kecil dengan menggunakan fitur Parental Lock. Pokoknya tetap tenang dengan berbagai program spesial anak seperti The Smurfs di Nickelodeon, Justice League’s Next Top Talent Idol Star di Cartoon Network, BABY SHARK’S BIG SHOW di Nick Jr dan masih banyak lagi.

Berikutnya, Lifestyle & Entertainment adalah kumpulan inspirasi paling keren untuk gaya paling trend! Dengan channel-channel premium yang akan memberikan banyak tayangan berkualitas yang menjadi sumber inspirasi gaya hidup terkini. Beberapa di antaranya yaitu Masterchef Australia (S12) di channel Lifetime, Daebak! Tuesday Sing Again di TLC, Hometown di tvN, dan masih banyak lagi!

Kemudian, News & Knowledge ialah ragam berita dan informasi dari seluruh dunia. Ada banyak channel premium yang mempersembahkan berbagai ilmu pengetahuan terupdate seperti Tech For Good di CNN, Wildlife 24 di Animal Planet, Cruise Ship Killers di Crime Investigation, dan masih banyak lagi.

Clarissa Tanoesoedibjo selaku Managing Director Vision+ mengatakan, “Selain hadir dengan beragam program unggulan dari channel-channel premium lokal maupun internasional, MNC Vision juga #tetapANDALAN dengan memungkinkan pelanggannya nonton kapan pun di mana pun, MULTISCREEN hingga 5 gadget sekaligus, dan menikmati berbagai fitur terbaik di Vision+ cukup dengan mengaktifkan aplikasi dan memasukkan ID Pelanggan.”

MNC Vision dalam genggaman bersama aplikasi Vision+ adalah solusi bagi siapa pun yang tidak mau ketinggalan tayangan favoritnya. Bisa nonton kapan pun di mana pun, nonton ulang hingga 7 hari ke belakang, multiscreen lewat 5 gadget sekaligus, termasuk dari web-mobile! Semua bisa dinikmati dengan download Vision+ yang tersedia di AppStore maupun PlayStore, kemuadian mengaktifkan aplikasi dengan memasukkan ID Pelanggan!

(dwk)