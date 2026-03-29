Sinopsis Episode Terakhir Sinetron Amanah Wali 8: Musala Sultan Eps 34: Janji Suci Sultan Pada Rani

JAKARTA - 'Amanah Wali 8: Musala Sultan' tayang hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28.Sinetron ini dibintangi oleh personil band Wali; Apoy Wali, Faank Wali, Tomi Wali, Ovie Wali, aktor muda Bhisma Mulia (Sultan), Bebby Hatami (Rani), Fachri Muhammad (James), Armando Jordy (Sunar), stand up comedian Faizal Wash (Herman), juga aktor senior Buyung Malelo (Untung), Herry Ismet (Ismet), Andi Bersama (Pak Ma'ruf) dan masih banyak lagi.

Saksikan episode terakhir Amanah Wali 8 yang mengantar kita pada momen penuh haru saat Sultan tenggelam dalam kegelisahan di paviliun, dihantui kenangan manis bersama Rani yang terasa begitu singkat. Di tengah hatinya yang belum utuh, Rani justru datang membawa kehangatan sederhana yang membuat Sultan sadar bahwa kenyamanan itu nyata, dan ia tak ingin kehilangannya. Di luar, kehidupan terus berjalan penuh canda, seolah menertawakan keraguan Sultan yang belum selesai dengan masa lalunya.

Di balik tawa dan kebersamaan saat warga bergotong royong memperbaiki musholla, satu per satu hati mulai berubah. Ada yang belajar ikhlas, ada yang berani menebus kesalahan, hingga pengorbanan tulus yang tak terduga membuat persahabatan mereka semakin kuat. Di tengah suasana ringan itu, keputusan besar perlahan mendekat, memaksa Sultan memilih antara kembali ke masa lalu atau memperjuangkan masa depan bersama Rani.

Saat keberanian akhirnya mengalahkan ragu, Sultan melangkah pasti menuju takdirnya. Dengan dukungan orang-orang yang dulu hanya ia kenal sebagai teman, kini menjadi keluarga, ia mengucap janji suci yang menyatukan cinta, restu, dan pengampunan dalam satu momen haru. Tawa, air mata, dan doa berpadu, menutup perjalanan ini dengan hangat dan sebuah akhir yang sederhana, namun meninggalkan kesan mendalam tentang cinta, keberanian, dan pulang yang sesungguhnya, menjadi penutup perjalanan yang indah.

Saksikan episode terakhir layar drama RCTI Amanah Wali 8: Musala Sultan hari ini pukul 17.30 WIB di RCTI Channel 28.



