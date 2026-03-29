Laura Basuki Merasa Emosional Perankan Biarawati di Pelosok Sumba dalam Film Terbarunya

JAKARTA - Laura Basuki mengaku tertantang dengan peran barunya sebagai biarawati di Film Yohanna. Menurutnya, peran itu jadi yang paling berkesan di sepanjang kariernya.

“Peran ini membawa saya ke pengalaman yang belum pernah saya lakukan sebelumnya, baik secara fisik maupun emosional. Saya berinteraksi sangat dekat dengan anak-anak di Sumba, bahkan ada adegan naik kuda yang menjadi pengalaman baru yang menantang, seru dan menyenangkan. Tapi dari semua proses itu, saya mendapat pelajaran berharga untuk memahami sisi kemanusiaan Yohanna, bahwa dia bukan sosok yang sempurna, melainkan seseorang yang terus belajar memahami hubungannya dengan Tuhan dan kehidupan di sekitarnya,” papar Laura.

Selain dibintangi oleh Laura Basuki, film Yohanna juga menghadirkan Jajang C Noer, Kirana Grasela, dan Iqua Tahlequa, serta melibatkan anak-anak Sumba sebagai bagian penting dalam cerita.

Film ini merupakan hasil kolaborasi produksi antara Indonesia, Inggris, dan Italia di bawah naungan Summerland, Reason8 Films, dan Pilgrim Film. Seluruh proses pengambilan gambar dilakukan di Sumba, Nusa Tenggara Timur, untuk menghadirkan latar yang autentik sekaligus memperkuat kedekatan cerita dengan realitas setempat. Yohanna juga telah mendapatkan klasifikasi Semua Umur, sehingga dapat dinikmati oleh berbagai kalangan penonton. Film garapan sutradara Razka Robby Ertanto (Ave Maryam, Jakarta vs Everybody) siap tayang di bioskop Indonesia mulai 9 April 2026.

Sinopsis Film Yohanna