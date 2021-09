SEOUL - Aktris Oh Yeon Seo berpotensi adu akting dengan Seo In Guk dalam drama Minamdang: Case Note. Terkait pemberitaan tersebut, agensi sang aktris akhirnya buka suara.

“Oh Yeon Seo memang mendapat tawaran untuk membintangi drama tersebut. Namun hingga kini, dia masih mempertimbangkan tawaran itu," kata perwakilan SidusHQ seperti dikutip dari Soompi, Selasa (28/9/2021).

Drama Minamdang: Case Note diadaptasi dari novel web populer karya Jung Jae Han. Novel tersebut diketahui pernah memenangkan grand prize pada kontes novel web yang diselenggarakan oleh Kakao Page.

Kisah drama ini tentang Han Joon (Seo In Guk), seorang profiler di kepolisian yang banting setir menjadi baksumudang (dukun pria). Dia membuka sebuah kafe bernama Minamdang untuk menyelesaikan berbagai kasus tak terpecahkan.

Oh Yeon Seo berperan sebagai kepala tim divisi kriminal di kepolisian. Posisi itu dicapainya hanya dalam waktu 3 tahun menjadi polisi. Dia digambarkan sebagai perempuan yang tulus, unik, dan bukan pendendam.

Naskah drama ini akan ditulis oleh Park Hye Jin yang menggarap skenario Ruler: Master of the Mask, The Yellow Sea, dan Kundo: Age of the Rampant. Drama Minamdang: Case Note dijadwalkan tayang pada 2022.*

