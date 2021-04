SEOUL - Lee Suhyun dikonfirmasi membintangi drama original KakaoTV, Crazy Person in the Area. Dia bergabung dengan Oh Yeon Seo dan Jung Woo yang ditunjuk sebagai aktor utama drama tersebut.

Mengutip Soompi, Kamis (15/4/2021), drama ini berkisah tentang dua orang yang masing-masing memiliki masa lalu yang pedih. Jung Woo berperan sebagai No Hwi Oh, seorang detektif di Divisi Kriminal Kepolisian Gangnam.

Oh Yeon Seo berlakon sebagai Lee Min Kyung, perempuan yang terjebak dalam khayalannya. Sementara Lee Suhyun menghidupkan karakter Su Hyun, pekerja paruh waktu toko swalayan di area tempat tinggal Lee Min Kyung dan No Hwi Oh.

Su Hyun merupakan perempuan usia 20-an yang bekerja keras untuk membayar uang sekolah, sewa rumah, dan biaya hidupnya. Pelanggan kasar yang ditemuinya setiap hari nyaris membuat dia kehilangan empatinya.

Karena itu, untuk menghindari pelanggan yang bermasalah dia selalu memasang ekspresi dingin dan cara bicara yang sinis. Penggemar AKMU berharap, kehadiran Lee Suhyun bisa menghidupkan peran tersebut.

Staf produksi drama Crazy Person in the Area mengatakan, "Su Hyun adalah karakter yang akan membuat No Hwi Oh dan Lee Min Kyung bersinar lebih lagi. Dia juga akan menghadirkan humor tersendiri dalam drama ini." Staf tersebut menambahkan, "Akan ada kisah lucu antara Su Hyun, No Hwi Oh, dan Lee Min Kyung. Ketiga aktor tersebut juga memiliki kerjasama tim yang sangat baik. Jadi, tolong nantikan drama ini." Drama Crazy Person in the Area rencananya akan disutradarai oleh Lee Tae Gon yang pernah menggarap Age of Youth dan War of Presecutors. Sementara itu, drama ini ditargetkan tayang pada Mei 2021.