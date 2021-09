SEOUL - Ketika Squid Game memulai debutnya pada 17 September silam, tak butuh waktu lama untuk drama itu menjadi perbincangan. Tak hanya di Korea Selatan, drama itu juga sukses mencuri hati penonton Asia dan Amerika Serikat.

Di Amerika Serikat, drama itu bahkan menempati peringkat pertama daftar ‘Top 10 Program Netflix yang Paling Banyak Ditonton’. Peringkat kedua dan ketiga, masing-masing diisi oleh Sex Education dan Clickbait.

Dengan hasil itu, maka Squid Game menjadi serial Korea pertama yang paling banyak ditonton di Amerika Serikat. Rekor itu bahkan sukses menggeser Sweet Home yang sebelumnya hanya bisa berada di peringkat ketiga.

Namun di tengah popularitasnya, serial arahan Hwang Dong Hyuk tersebut dituding menjiplak As The Gods Will, film horor supernatural karya sutradara Takashi Miike yang dirilis pada 2014. Ada persamaan dalam kedua tayangan tersebut.

Dalam Squid Game ada adegan di mana para peserta pertama kali datang dan ditantang untuk bermain Red Light. Namun permainan itu menjadi mencekam ketika boneka anak perempuan itu mulai ‘menangkap’ para peserta dan membunuh mereka.

Sementara dalam As The Gods Will juga terdapat boneka yang juga memiliki peran yang hampir sama. Beberapa adegan juga memiliki kesamaan, seperti ketika seorang perempuan berteriak histeris karena kecipratan darah peserta lain. Hwang Dong Hyuk yang merupakan sutradara dan penulis skenario serial itu mengaku, membuat skenario Squid Game sejak tahun 2008. Dia mengaku, terinspirasi dari permainan masa kecilnya dan mengembangkannya dalam sudut pandang orang Korea.*