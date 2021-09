SEOUL - Ada tiga drama Korea terbaru yang siap tayang jelang akhir September ini. Dari komedi romantis hingga thriller, tiga tayangan berikut ini dipastikan akan memberikan tontonan menarik untuk Anda.

1.Dali and Cocky Prince

Mengusung genre komedi romantis, drama Dali and Cocky Prince akan memulai debutnya di KBS, pada Rabu (22/9/2021) malam. Drama ini dibintangi dua aktor muda, Kim Min Jae dan Park Gyu Young.

Kim Min Jae berperan sebagai Jin Mu Hak, seorang putra dari keluarga kaya yang dikenal sombong. Karakter Mu Hak digambarkan sebagai pria yang tak terlalu pintar dalam hal akademis namun pandai berbisnis.

Karena itu, dia dipercaya meneruskan bisnis restoran keluarganya. Sementara Park Gyu Young akan memerankan Kim Dal Ri, seorang peneliti seni yang menguasai tujuh bahasa. Dia juga memiliki sifat yang bagus, namun tidak bisa melakukan pekerjaan rumah tangga, termasuk memasak.

2.Hometown Jika bosan dengan drama romantis, ada drama Hometown yang menggabungkan tiga genre sekaligus, kriminal, thriller, dan misteri. Drama ini akan menjadi saingan Dali and Cocky Prince karena tayang di tvN pada hari yang sama, 22 September 2021. Bersetting tahun 1999, drama ini dibintangi aktor senior Yoo Jae Myung, Han Ye Ri, dan Um Tae Goo. Jae Myung berperan sebagai detektif bernama Choi Hyung In yang harus kehilangan istrinya akibat dibunuh teroris, 10 tahun silam. Suatu hari, dia melakukan investigasi kasus pembunuhan di sebuah kota kecil. Dari sana, dia mengetahui motif kasus tersebut masih terkait dengan teroris yang membunuh istrinya. Karakter Jo Jung Hyun, adik sang teroris akan diperankan Han Ye Ri. Setelah masyarakat melabeli dia sebagai keluarga teroris, ia bangkit dari keterpurukan dan berusaha menemukan keponakannya yang hilang. Sementara itu, Um Tae Goo berlakon sebagai Jo Kyung Ho, seorang tahanan misterius yang dijatuhi hukuman seumur hidup. Bagaimana kasus pembunuhan tersebut akan berakhir? 3.A Gentleman and A Young Lady KBS 2TV akan menyuguhkan drama akhir pekan baru berjudul A Gentleman and A Young Lady, pada 25 September mendatang. Mengusung genre romantis, komedi, dan keluarga, drama yang dibintangi Ji Hyun Woo dan Lee Se Hee ini terdiri dari 50 episode. Kisahnya tentang Lee Young Kook (Ji Hyun Woo), seorang ayah tunggal dari tiga anak yang masih belum bisa merelakan kematian istrinya. Dia kemudian mempekerjakan Park Dan Dan (Lee Se Hee) untuk mengurus dan merawat ketiga anaknya. Dari sini, mereka kemudian mulai jatuh cinta.*