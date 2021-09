SEOUL - Setelah sukses dengan Nevertheless, Han So Hee kembali ke layar kaca lewat drama baru Netflix, My Name. Berbeda dengan karakter elegan dan feminin yang diperankannya dalam dua drama sebelumnya.

Han So Hee berperan sebagai Yoon Ji Woo, perempuan yang kehilangan ayahnya di usia 17 tahun. Demi menguak fakta kematian sang ayah, dia mencari Moo Jin, teman lama ayahnya yang merupakan pimpinan Geng Dongcheon.

Untuk menguak kebenaran di balik kematian ayahnya, Ji Woo kemudian memutuskan bergabung dengan Moo Jin dan gengnya. Atas saran Moo Jin, Yoon Ji Woo mengubah identitasnya menjadi Oh Hye Jin.

Dia kemudian bergabung dengan kepolisian sebagai agen rahasia. Tujuannya, untuk menggali informasi lebih banyak terkait kasus pembunuhan ayahnya. Namun jalannya untuk balas dendam tidaklah mudah. Karena ada perbedaan besar antara dunia geng dan kepolisian.

Transformasi Yoon Ji Woo dari siswa SMA hingga menjadi dewasa dengan rambut pendeknya terlihat dari teaser yang dirilis Netflix, pada 14 September 2021. Ada pula momen di mana dia berhadapan dengan Moo Jin di atas ring tinju.

Baca juga: Alami Kelelahan Kronis, Han So Hee Mundur dari Produksi Film Gentleman

Terkait perannya dalam My Name, Han So Hee mengaku, banyak hal yang harus dilakukannya untuk bisa berperan sebagai Yoon Ji Woo. Hal paling sulit, menurutnya, saat harus melakoni adegan laga. “Aku menyadari banyak gerakanku yang ceroboh karena itu aku berlatih keras di sekolah action. Aku senang bergabung dengan proyek ini, karena akan ada euforia tersendiri ketika aku dinilai berhasil melakoni adegan laga,” tuturnya seperti dikutip dari Soompi, Rabu (15/9/2021). Drama My Name diarahkan oleh Kim Jin Min, sutradara di balik drama populer Extracurricular yang dirilis pada 2020. Rencananya, drama ini akan mulai tayang pada 15 Oktober mendatang.* Baca juga: Taqy Malik Dituding Gelapkan Dana Umrah