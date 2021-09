LOS ANGELES – MTV VMAs alias Video Music Awards usai sudah dihelat. Putri tertua dari Beyonce dan Jay-Z, Blue Ivy Carter, berhasil memenangkan kategori Sinematografi Terbaik.

Brown Skin Girl meraih kategori Sinematografi Terbaik yang merupakan garapan Beyonce, Saint Jhn, Wizkid, dan Blue Ivy, dilansir dari E-Online, Senin (13/9/2021).

Ini bukan kali pertama lagu tersebut memenangkan penghargaan. Sebelumnya, Brown Skin Girl juga sempat meraih gelar Video Musik Terbaik di ajang Grammy Award.

Lagu ini menjadi bagian dari album The Lion King: The Gift tahun 2019 silam dan video musiknya sempat tampil dalam film Black is King yang dirilis oleh Beyonce tahun 2020 kemarin.

Penghargaan Sinematografi Terbaik ini pun menjadikan Blue Ivy, yang masih berusia 9 tahun, sebagai pemenang termuda di ajang VMA. Kontribusi Blue Ivy dalam Brown Skin Girl bisa didengar pada bagian awal dan akhir lagu ini; Ia juga sempat muncul bersama sang ibunda di video musiknya.

Dengan kemenangannya di Grammy Maret lalu yang kini disusul VMA, Blue Ivy menjadi salah satu peraih nominasi ajang penghargaan musik termuda. Satu-satunya yang mencegah Blue Ivy dari gelar pemenang ajang musik termuda di dunia adalah Leah Peasall dari grup The Peasall Sisters yang berusia setahun lebih muda dari Blue Ivy ketika memenangkan penghargaan tahun 2001 silam.

