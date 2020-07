JAKARTA - Penyanyi Diva Beyonce mengumumkan peluncuran visual album terbarunya yang bertajuk Black Is King. Album tersebut sudah bisa dilihat secara streaming mulai hari ini.

Sebelumnya, penyanyi dengan julukan Queen B ini telah merilis trailer berdurasi 1 menit 22 detik untuk visual pertamanya. Dirilis di akun Youtube Walt Disney Studio, trailer visual tersebut dikatakan juga sebagai sebuah album berbentuk film yang ditulis dan diarahkan sendiri oleh Beyonce.

Dikutip dari Billboard, Album Black Is King ini terinspirasi dari musik "The Lion King: The Gift". Secara kebetulan, perilisan Black Is King bersamaan dengan tanggal perilisan film remake Lion King, satu tahun yang lalu.

Dalam album tersebut, terlihat bahwa beberapa artis lainnya ikut ambil bagian seperti Childish Gambino, Kendrick Lamar, Pharrel, Jay-Z dan Blue Ivy Carter, serta beberapa seniman Afrika seperti Wizkid, Shatta Wale, Burna Boy, Mr Eazi, Tiwa Savage, Tekno, Yemi Alade, Busiswa dan Salatiel

Perilisan ini juga menyuarakan tentang perjuangan kaum kulit hitam. Seperti layaknya cerita di film remake Lion King, yang menceritakan perjalanan seorang raja muda tentang pengkhianatan, cinta, dan jati diri.

Black Is King juga merupakan penegasan tujuan besar, dengan visual yang cantik untuk merayakan ketahanan dan budaya kulit hitam.

