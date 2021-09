SEOUL - Lee Dong Wook mengonfirmasi keterlibatannya dalam drama baru tvN, Bad and Crazy. Ini akan menjadi proyek layar kaca terbaru sang aktor setelah sukses dengan Tale of the Nine Tailed pada tahun lalu.

Aktor Goblin itu akan beradu akting dengan aktris Han Ji Eun dalam drama tersebut. Drama Bad and Crazy berkisah tentang seorang detektif yang dikenal angkuh dan tak memiliki rasa keadilan sebagai penegak hukum.

Sementara itu, ada sosok misterius yang dikenal sebagai ‘K’ bergerak sendiri memberantas korupsi di kepolisian. Mengutip Allkpop, Rabu (1/9/2021), drama ini akan digarap oleh sutradara Yoo Sun Dong dan penulis skenario Kim Sae Bom.

Sebelumnya, kolaborasi Sun Dong dan Sae Bom sukses mengantarkan The Uncanny Counter menjadi salah satu drama terpopuler yang pernah ditayangkan oleh OCN. Drama itu dijadwalkan tayang pada semester II-2021.**

(SIS)