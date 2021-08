SEOUL - Aktris Han Ji Min berpotensi kembali berakting di layar kaca melalui drama Beyond The Memory. Sang aktris, menurut OSEN, berpotensi adu akting dengan aktor Shin Ha Kyun.

Bh Entertainment mengungkapkan, artisnya memang mendapat tawaran tersebut. "Saat ini, dia mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat positif," ujar agensi itu dalam keterangannya seperti dikutip dari Soompi, Kamis (26/8/2021).

Drama Beyond The Memory berkisah tentang seorang pria yang hidup menderita karena tak bisa melupakan istrinya yang meninggal karena kanker. Suatu hari, dia mendapat sebuah email dan memutuskan untuk menyusul istrinya.

Proyek ini menggambarkan sebuah dunia di mana seseorang dapat hidup selamanya tanpa kematian dan membuat penonton mempertanyakan arti kehidupan abadi, kematian, ingatan, kebahagiaan dan ketidakbahagiaan.

Baca juga: Lebih Muda 6 Tahun, Jung Hae In Ogah Panggil Han Ji Min Noona

Han Ji Min akan berperan sebagai istri pria itu yang dikisahkan meninggal dunia karena kanker. Sementara peran sang suami akan dihidupkan oleh Shin Ha Kyun yang mendapat tawaran itu sejak Juli silam.

Drama Beyond The Memory akan disutradarai oleh Lee Joon Ik, yang menggarap film The Book of Fish dan The King and the Clown. Rencananya, drama tersebut akan memulai debutnya di TVING, pada tahun depan.*

Baca juga: Epy Kusnandar Dikabarkan Pindah Agama, Istri Buka Suara