SEOUL - Aktor Jung Hae In tak henti memuji Han Ji Min, lawan mainnya dalam drama One Spring Night. Perbedaan usia 6 tahun, diakui sang aktor tak menjadi penghalang berarti baginya.

Aktor 31 tahun itu mengaku, tak pernah memposisikan Han Ji Min sebagai seseorang yang lebih tua darinya. “Aku bahkan tak pernah sekalipun memanggil dia noona (kakak) atau sunbae (senior),” kata Jung Hae In seperti dikutip dari Soompi, pada Rabu (22/5/2019).

Hal senada juga dirasakan oleh Han Ji Min. Alih-alih memikirkan hubungan senior-junior, dia mengaku lebih fokus pada karakter yang akan diperankannya. “Lagipula, aku merasa Jung Hae In seperti rekan seumuran,” ujarnya.

Kondisi itu, diakui Jung Hae In mempermudah dirinya dan Han Ji Min untuk menumbuhkan chemistry dalam berakting. Dia mengaku, belajar banyak dari Han Ji Min di lokasi syuting.

“Darinya, aku belajar untuk menghadapi situasi tak terduga saat berakting. Ini karena aku masih melakukan banyak kesalahan, sementara Han Ji Min begitu sempurna dengan aktingnya,” ungkap Jung Hae In.

Di lain pihak, Han Ji Min mengaku, menemukan sisi lain Jung Hae In saat berakting. Dia menyebut, sang aktor jauh lebih macho dibandingkan imej lembut yang dimilikinya selama ini.

“Selain itu, dia punya jiwa kepemimpinan yang kuat. Itulah yang membuatku tidak merasa kalau dia lebih muda dariku,” kata Han Ji Min menambahkan.

Mengusung genre drama romantis, One Spring Night bercerita tentang seorang apoteker bernama Yoo Ji Ho (Jung Hae In) yang berstatus sebagai orangtua tunggal dari anak laki-laki berusia 6 tahun. Pertemuan dengan pustakawan bernama Lee Jung In (Han Ji Min), membuat dia mampu menghapus pengalaman buruk di masa lalu.

Disutradarai Ahn Pan Suk, One Spring Night akan mulai tayang di MBC pada 22 Mei 2019.*

