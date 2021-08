JAKARTA- Nevertheless Episode 10 menjadi penutup manis drama JTBC. Nevertheless telah merampungkan episode terakhirnya pada 21 Agustus 2021. Drama yang dibintangi Song Kang dan Han So Hee itu telah memperoleh peringkat sederhana selama penayangan episode finalnya.

Drama Nevertheless mendapatkan sedikit peningkatan untuk episode terakhirnya. Menurut Nielsen Korea, ratingnya mencapai peringkat nasional rata-rata 1,7 persen.

Meskipun rating tidak terlalu memuaskan, netizen di Indonesia tampaknya cukup berpuas. Bahkan tagar #NeverthelessEp10 menjadi trending topic di lini masa Twitter.

Tak sedikit yang membicarakan ending bagi drama romantis tersebut. Bagi yang sudah menonton pasti tahu bagaimana akhir kisah cinta Park Jae Eon ( Song Kang) dan Yu Na Bi (Han So Hee) tersebut.

"Ternyata sampai akhir tetep kesel ya nontonnya, tapi aku tetep bahagia untuk kalian Jae-nab," tulis netizen.

"Ternyata semua orang akan ada titik dimana dia akan serius ketika menemukan orang yang bersyukur punya dia dan sabar dengan sikapnya," tulis yang lain.

"Jae Eon jangan jadi kupu-kupu lagi, please cintai Na Bi dengan sepenuh hati," sahut netizen lainnya. (nit)

